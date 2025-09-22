¡Debut y goleada! Guillermo Ochoa pierde 5-0 en su primer partido con AEL Limassol en Chipre

Llegó el debut de Guillermo Ochoa con el AEL Limassol y con ello también la primera derrota y goleada para el arquero mexicano, quién comenzó su aventura en Chipre con una dolorosa derrota de 5-0 ante el Omonia.

Tardaron apenas 21 minutos para que Memo Ochoa recibiera su primer gol con AEL Limassol, una jugada a balón parado en el que tras un doble cabezazo dentro del área, termina con el balón en el fondo de las redes.

La goleada llegó en la segunda mitad y el Omonia marcó cuatro goles más. (50', 75', 77' y 83'): Memo Ochoa tiene ingerencia en por lo menos dos más.

Update:



Omonoia 5-0 AEL



83' Neophytou pic.twitter.com/6xSDezLsHY — THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) September 22, 2025

En el segundo gol el disparo del delantero rival se le escapa por debajo del cuerpo al recostarse para intentar atajar y en el quinto y último gol falla al intentar cortar un centro, el delantero rival recibe dentro del área y sella la goleada.

Cabe señalar que el AEL Limassol es un equipo de media tabla y a Guillermo Ochoa le tocó debutar contra Omonia, uno de los equipos más fuertes esta temporada en la Primera División de Chipre y con esta victoria sobre el equipo del mexicano se coloca como líder de la competencia.

¿Cuándo es el próximo juego de Memo Ochoa con Limassol?

El próximo partido de Guillermo Ochoa con el AEL Limassol es el próximo sábado 27 de septiembre Akritas Chlorakas, equipo con el que se encuentran empatados a puntos.