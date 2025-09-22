Hostil recibimiento para Barcelona en la Gala del Balón de Oro

Terminó la Gala del Balón de Oro y con ello también se han desatado muchas situaciones alrededor de los protagonistas de la ceremonia. Entre ellos, los jugadores y presidente del FC Barcelona, quienes no tuvieron el mejor de los recibimientos a su llegada al magno evento.

Dembélé y Yamal fueron los dos finalistas | X: @ballondor

"P**o Barca"

Uno de los momentos más esperados en la Alfombra roja era la llegada de Lamine Yamal, quien no llegó solo, estuvo acompañado tanto de su familia como de la directiva y compañeros del equipo culé; sin embargo, a pesar de que algunos aficionados se emocionaron al verlos, algunos otros, en específico los franceses, tuvieron una respuesta negativa.

Mientras los miembros del equipo blaugrana caminaban por el pasillo de entrada, los fanáticos que se encontraban cercanos a esa zona comenzaron a entonar un cántico completamente en contra de ellos: "Po Barca, Po Barca, eh eh", mientras algunos otros invitados sonreían debido a la situación.

Y llega la expedición blaugrana, Lamine como máximo exponente, pero también con Raphinha, Pedri, Cubarsí...



Y las chicas del @FCBfemeni Alexia Putellas, Aitana Bonmatí... Todos acompañados de Joan Laporta y Hansi Flickpic.twitter.com/OB8PFY9qjm — MARCA (@marca) September 22, 2025

Noche agridulce para los blaugranas

El primer premio de la noche fue para Lamine Yamal, quien fue premiado como el mejor jugador joven de la temporada; en ese momento, la incertidumbre llegó, pues con ese premio parecía que se alejaba la posibilidad de ser el máximo ganador de la noche. Posteriormente, Ewa Pajor de la rama femenil, ganó el premio Gerd Müller como mejor goleadora de la temporada.

Rumbo al final de la noche, Aitana Bonmatí se quedó con el Balón de Oro Femenino, generando esperanza en los culés para firmar una noche redonda; no obstante, el conteo final del Top 10 en la rama varonil dejó a Ousmane Dembélé y a Lamine Yamal como últimos posibles ganadores, quedando en manos del francés y 'amargando' la noche de los de Cataluña.

Mosquito Dembélé se quedó con el máximo premio de la noche | AP