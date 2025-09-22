La redención de Dembélé: de fracasar en Barcelona a ganar el Balón de Oro

Ousmane Dembélé es el jugador del momento, gracias a la victoria que consiguió en el Balón de Oro. El futbolista galo sacudió todos los fantasmas y se convirtió en el mejor jugador del planeta, razón por la cual muchos recordaron su paso lleno de altibajos con Barcelona. El francés no tuvo la mejor de las suertes en España, sin embargo, todo eso quedó atrás.

'El Mosquito' llegó a Cataluña y se convirtió -en su momento- en el fichaje más caro de la historia blaugrana. Las expectativas con Dembélé fueron muy altas, ya que llegó a cubrir el lugar que dejó Neymar Jr., sin embargo, nunca cumplió con las expectativas del conjunto catalán. El francés sufrió varias lesiones que lo alejaron de su mejor momento, además de un momento clave en Champions League.

Balón de Oro | AP

Las lesiones: su eterna caída

Ousmane Dembélé tuvo un sinfín de lesiones en su paso por el conjunto blaugrana, desde lesiones musculares, hasta varios desgarros. El futbolista francés se perdió una gran cantidad de partidos por sus lesiones, por lo que nunca pudo tomar el mejor nivel que ahora le demostró al mundo entero con el conjunto parisino.

En total, Dembélé estuvo lesionado 799 días en toda su estancia en Barcelona. El jugador francés tuvo su mayor cantidad de partidos con el conjunto blaugrana en la Temporada 2020-21, en la cual anotó 11 goles; aunque su mejor desempeño como goleador fue en la campaña 2018-19, en la cual jugó 42 partidos y rompió las redes en 14 ocasiones.

En Barcelona | AP

La trágica Semifinal ante Liverpool

Una de las peores noches en la historia reciente del Barcelona sucedió en Anfield, en mayo de 2019. El conjunto Red logró remontar al cuadro blaugrana en las Semifinales de Champions League, lo que los dejó una vez más en la orilla de la tan ansiada sexta orejona. Sin embargo, el partido de ida, que se celebró en el Camp Nou, quedó marcado por la gran actuación de Lionel Messi, y el increíble fallo de Dembélé.

En los últimos instantes del partido de ida -en el cual el marcador fue 3-0- Lionel Messi y el propio Dembélé protagonizaron un contragolpe que pudo liquidar la eliminatoria, sin embargo, el francés no estuvo fino. Ousmane le entregó el balón a las manos de Alisson Becker y la afición del Barça se encargó de recordarle su fallo tras la eliminación en territorio británico.

En Barcelona | AP

La salida y la consagración en París

No hay mal que dure 100 años y la salida de Ousmane Dembélé fue a finales del 2023, con un valor mucho menor al que costó. El extremo galo volvió a su tierra natal y se le notó más contento y con muchas ganas de jugar a la pelota, algo que por mucho tiempo quedó atrás en su etapa con el conjunto de Barcelona.

En su primera temporada completa, Dembélé fue uno de los grandes arquitectos en el histórico Paris Saint-Germain de Luis Enrique, quien se encargó de potenciar en todo momento al jugador francés. La pelota recompensó la perseverancia de Ousmane y le entregó un premio que se le volvió a negar a cualquier jugador del Barcelona, tras la salida de Lionel Messi.

Redención | AP