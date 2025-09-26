Jorge Campos y Ronaldinho sorprenden en evento de Nike junto a figuras de la Liga MX

En las últimas horas, las redes sociales han explotado con una imagen que pocos esperaban ver: Jorge Campos y Ronaldinho, dos leyendas del futbol mundial, posando junto a Luis Ángel Malagón, Tricampeón con el Club América, y Alexis Vega, campeón con Toluca.

Alexis Vega con cantante | IG:@elmalilla_

Evento conmemorativo de Nike reúne a estrellas

La fotografía fue tomada durante un evento especial organizado por la marca deportiva Nike, que tuvo lugar en la Ciudad de México. La sorpresa fue que tanto Campos como Ronaldinho fueron invitados de honor, lo que generó gran emoción entre los asistentes.

Además de Malagón y Vega, otros futbolistas de la Liga MX y de la Liga MX Femenil también estuvieron presentes, convirtiendo la celebración en un auténtico encuentro de figuras del balompié nacional. Erick Sánchez, Diego Reyes, Erik Lira y Karen Luna fueron unos de ellos.

Jugadores invitados de Nike | IG:@alexisvega.9

Impacto en redes sociales

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en plataformas como X e Instagram, donde aficionados y medios especializados compartieron la postal, destacando la unión de generaciones y el poder de convocatoria de Nike para reunir a estrellas de talla internacional.

Malagón con cantante | IG:@elmalilla_

¿Qué viene para Malagón y Vega en Liga MX?

Luego del evento Nike, ambas figuras volvieron a la preparación de cara a la Jornada 11 del Apertura 2025, donde ambos tendrán compromisos muy importantes que podría marcar el rumbo de la tabla general en el cierre del torneo.

Luis Ángel Malagón y las Águilas del América tendrán el segundo de sus clásicos, cuando reciban a los Pumas de la UNAM en el Estadio Ciudad de los Deportes. El duelo entre azulcremas y auriazules se perfila para ser el más atractivo del fin de semana, donde el local buscará llegar a la parte alta de la tabla y la visita recuperar puntos en la zona de Liguilla.

Por su parte, Alexis Vega y los Diablos del Toluca tendrán un encuentro menos mediático, esto cuando reciban a Mazatlán y busquen sacar tres puntos con su gente y en su 'Bombonera', para así afianzar el liderato general de la tabla y reafirmar su candidatura al bicampeonato.

Futbolistas en evento de Nike | IG:@alexisvega.9