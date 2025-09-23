“Fue un churro” :Cuauhtémoc Blanco sobre su gol ante Bélgica en Francia 98

Cuauhtémoc Blanco, ahora involucrado en la política, recordó un inusual gol que ejecutó a lo largo de su carrera vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana y que representó un punto importante en el Mundial de Francia 98.

Cuauhtémoc Blanco en Francia 98 l CAPTURA

El exjugador de las Águilas del América habló, en el podcast del Shaggy Martínez, sobre el recuerdo que tiene sobre ese gol que hizo con una definición que hizo ver una jugada virtuosa ante Bélgica para catapultar el empate.

“Me dolió la pinche espalda, ese gol es inercia de la jugada, fue un churro, yo puedo llegar y centros y centros, si tu lo haces de 50 centros nunca lo vuelves hacer”, resaltó el ‘Cuau’.

Gol del 'Cuau' ante Bélgica l CAPTURA

¿Cómo fue el gol?

Fue un 20 de junio de 1998 México se enfrentaba a Bélgica en el Mundial de Francia 98, el juego representaba el segundo de la Fase de Grupos para el Tri y la historia no empezaría de la mejor manera, Pavel Pardo se iría a las regaderas tras ver la roja en la primer parte.

Bélgica aprovecharía la condición a favor con Marc Wilmots al minuto 43 y al iniciar la segunda parte el propio elemento pondría el segundo; sin embargo, Gert Verheyen también se iría expulsado y Alberto García Aspe descontaría desde los once pasos.

El Tri de Francia 98 l CAPTURA

México tomaba confianza y tras una buena conducción por la banda izquierda de Ramón Ramírez, mismo que mandaría un centro, encontraría la pinza de Cuauhtémoc Blanco para definir acrobaticamente con su pierna izquierda.

El gol ocurrió al minuto 63 para sentenciar el resultado y rescatar esa unidad para seguir con sus aspiraciones rumbo a la siguiente fase de aquella Copa del Mundo.

La mejor Selección Mexicana

Cuauhtemoc Blanco resaltó dentro de la entrevista con Shaggy Martínez que ese representativo mexicano de Francia 98 fue la mejor generación con la que jugó a lo largo de su estadía con el Tri conducida por Manuel Lapuente.

La jugada del épico gol del 'Cuau' ante Bélgica l CAPTURA