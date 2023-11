Cuauhtémoc Blanco le pide a la Selección Mexicana jugar 'con pantalones' ante Honduras

La Selección Mexicana ya se prepara para enfrentar a Honduras en el partido por los Cuartos de Final de la Nations League. Una victoria ante los centroamericanos le garantizaría el paso a la Copa América 2024, por lo que Cuauhtémoc Blanco le pidió al Tricolor no confiarse.

El exfutbolista sabe que los jugadores aztecas deberán jugar el partido ‘con pantalones’, pues a pesar de ser favoritos, será un juego complicado para los dirigidos por Jaime Lozano.

“Con lo que tenemos, ‘con pantalones’. Son partidos complicados, pero les tienes que jugar de tú a tú. Hay muy buenos jugadores, confío en ellos. Espero que les vaya bien, soy mexicano a final de cuentas, no es que me ilusione, lo único que deseo es que les vaya bien a todos”, comentó el exfutbolista para Claro Sports.

Cuauhtémoc Blanco también habló sobre la posibilidad de ver Julián Quiñones jugar su primer partido con la Selección Mexicana.

“No lo sé, lo único que te digo es que es un excelente jugador. Me gusta mucho, pero no soy el entrenador, no tomo las decisiones. Él (Jimmy Lozano) sí va a tener un gran problema porque tiene muy buenos jugadores arriba, se le va a quemar la cabeza”, finalizó Blanco.

