El histórico entrenador argentino Ramón 'Pelado' Díaz volverá a los banquillos internacionales al ser elegido como nuevo director técnico del SC Internacional de Porto Alegre.

¡Llega a un grande! Exentrenador de América será nuevo DT del Inter de Porto Alegre

De acuerdo a información de César Luis Merlo, el club brasileño ha elegido al experimentado entrenador argentino para tratar de revertir la importante crisis de resultados y confía en la experiencia de Díaz para enderezar el rumbo.

Aún sin anuncio oficial, Díaz reemplazará a Roger Machado, quien fue destituido el pasado domingo tras la derrota 2-3 ante Gremio. El contrato del argentino será hasta diciembre de 2026, consolidando su compromiso a largo plazo con el equipo.

Ramón Díaz y su fracaso en América

Si bien Ramón Díaz es recordado como un ícono de River Plate, su paso por México no fue el más destacado. Su única oportunidad en el futbol mexicano llegó de la mano del Club América, donde dirigió apenas 24 partidos. Durante ese periodo, consiguió 7 victorias, 8 empates y 9 derrotas, números que lo ubican como uno de los entrenadores menos exitosos en la era moderna del club.

Ramón Pelado Díaz en Coapa | MEXSPORT

¿Cómo le ha ido a Ramón Díaz en Brasil?

A pesar de aquel traspié en México, el ‘Pelado’ Díaz posee una trayectoria amplia y consolidada, con más de 20 años de carrera que incluyen pasos por Argentina, Brasil, México, Arabia Saudita y otros países, teniendo entre su palmarés ya un título en Brasil tras haber ganado el campeonato Paulista con Corinthians.

SC Internacional será ya el tercer equipo en Brasil de Ramón 'Pelado' Díaz, siendo esta liga en la que más ha dirigido en los últimos años: llegó en 2023 a Vasco da Gama y 2024 a Corinthias. Ahora este 2025 el reto es con otro histórico como lo es el club de Porto Alegre.

Pelado Díaz como DT de Paraguay | MEXSPORT