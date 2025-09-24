Caos en Copa Sudamericana: Lanús elimina a Fluminense en medio de violencia

La violencia nuevamente se hizo presente en la Copa Sudamericana, ahora dentro de los Cuartos de Final entre Fluminense y Lanús celebrado en el Estadio de Maracaná en Rio de Janeiro, en esta ocasión los hinchas de la visita desataron el caos. Sin embargo, se reanudó y el conjunto argentino empató para eliminar a los locales

El pase a Semifinales de los argentinos se vio empañada por enfrentamiento entre afición visitante y policías que trataban de tranquilizar la situación; sin embargo, los hinchas no cedieron y enfrentaron a los policías quienes también opusieron resistencia y no se achicaron ante las amenazas de la oleada sobre ellos.

Afición de Lanús contra policía l AP

Todos estos disturbios que se suscitaron en las tribunas y en especial por uno de los accesos provocó el retraso del inicio del segundo tiempo en el juego. Imágenes en redes sociales se puede observar el caos y algunos golpes sobre la visita.

Policias apalean a aficionados

También en redes sociales resaltaron la reacción de la policía que golpearon feamente a macanazos a los seguidores del Lanús y muchos no dudaron en reprobar y en mencionar que otra vez la guardia de Brasil está violentando.

Jugadores de Lanús viendo el caos en las tribunas l AP

Mientras tanto, en el el encuentro Fluminense lo ganaba 1-0 gracias a la tempranera anotación de Agustín Canobbio, apenas a los 20 minutos del primer tiempo de la Vuelta de los Cuartos de Final.

Cabe mencionar, que en el juego de Ida Lanús sacó ventaja en Argentina por la mínima diferencia y los disturbios en el Maracaná en la Vuelta suscitaron cuando el equipo brasileño era mejor y después tras la reanudación empató con gol de Dylan Aquino para decretar el pase.

Disturbios en Copa Sudamericana l AP

¿Es la primera vez?

Sin embargo, no es la primera vez que la violencia en las tribunas se hace presente en Sudamérica y tampoco en esta reciente campaña de la Copa Sudamericana, en Argentina Independiente tuvo que ser descalificado por lo sucedido en su estadio en las tribunas con Universidad de Chile.

La Conmebol terminó sentenciando a los argentinos y otorgó el pase a los chilenos, dicha decisión desató una oleada de críticas debido a las formas en que se sancionó.

DT del Lanús en Brasil l AP