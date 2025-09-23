Lizbeth Ovalle rechazó a Barcelona y Real Madrid para firmar con Orlando Pride

La futbolista mexicana Lizbeth “Maga” Ovalle sorprendió al revelar que tuvo acercamientos con clubes europeos de gran jerarquía como Barcelona, Real Madrid y Manchester United, pero finalmente decidió fichar con el Orlando Pride de la NWSL, en Estados Unidos.

En una reciente entrevista, la nacida en Aguascalientes reconoció que recibió propuestas y sondeos de los gigantes europeos, entre ellas una del mejor equipo femenil del mundo. Sin embargo, su decisión fue inmediata cuando surgió la opción de jugar en Orlando.

“Sí hubo algunos acercamientos de equipos como los que mencionaste (Barcelona, Real Madrid y Manchester United). Algunos fueron preguntas sobre mi situación contractual, otros sí mandaron una propuesta al club. Con el paso del tiempo se vino esta oportunidad en Orlando y sin pensarlo dije que sí”, comentó Ovalle para ESPN.

Aceptó al Orlando de inmediato | X

Con esta decisión Ovalle dejó ir la oportunidad de seguir el ejemplo de Kenti Robles o Charlyn Corral, futbolista que llegaron a Europa y jugaron con los mejores equipos del mundo. En el caso de Kenti, tuvo participación con Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Por su parte Corral brilló con, Levante y Atlético.

Aun así, la Maga puede presumir que, su fichaje con el conjunto de Florida se convirtió el más valioso en la historia del futbol femenil. El traspaso de Tigres Femenil a Orlando se dio por al menos 1.5 millones de dólares, superando los 1.3 millones de Olivia Smith del Liverpool al Arsenal.

Su traspaso fue histórico | X

Lizbeth Ovalle y el crecimiento del futbol femenil

La exjugadora de Tigres Femenil destacó que su llegada a la NWSL representa una nueva etapa en su carrera, agradeciendo a instituciones que realmente apuestan por el futbol femenil. Sin embargo, también señaló que en la Liga MX Femenil persisten desigualdades.

“No todos los equipos en México tienen lo mismo, algunos siguen viajando en autobús o dependen del equipo varonil para usar canchas. Aunque la liga ha crecido en salarios e instalaciones, aún hay jugadoras que ganan lo mismo que hace ocho años”, afirmó.

Cuestionó la Liga MX | MEXSPORT

Ahora Ovalle buscará brillar no sólo en el futbol estadounidense, sino que también con la Selección Mexicana, equipo al que quiere llevar a la élite mundial.

Con esta decisión, Lizbeth Ovalle inicia un nuevo capítulo en la NWSL, dejando claro que eligió al Orlando Pride por encima de ofertas de clubes históricos como Barcelona y Real Madrid, reafirmando su compromiso con el crecimiento del futbol femenil y su desarrollo personal.

Busca brillar con su nuevo equipo | x