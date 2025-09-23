Santiago Giménez revela por primera vez su postura ante posible salida del Milan

Santiago Giménez por fin rompió la mala racha que lo perseguía esta temporada y en correspondiente de la Coppa Italia, el mexicano marcó al Lecce su primer gol de la temporada y además, reafirmo su compromiso con el AC Milan, asegurando que jamás fue su intención salir del equipo.

Giménez celebra su gol con el Milan | AP

En zona mixta después del partido, Santi Giménez declaró su amor a la camiseta rossonera, dejó claro que su sueño siempre ha sido triunfar en el club y jamás pensó como una posibilidad real ir a la Roma y dejar el Milan.

"De niño, soñaba con jugar en el Milan. Estoy en el equipo de mis sueños y quiero cumplir mis sueños, vistiendo esta camiseta. Nunca pensé en irme“,

Milan quería la salida de Santi Giménez

Los rumores sobre la salida de Santi Giménez del Milan si fueron ciertos pese a que el jugador mexicano era permanecer en el equipo, pues la postura de la directiva del AC Milan era diferente, ya que se encontraban en negociaciones con la Roma para hacer un intercambio, adquirir al ucraniano Artem Dovbyk y mandar al mexicano a La Loba.

Giménez se quiso quedar en Milan | AP

Giménez y su falta de gol

Pasaron más de 500 minutos para que Giménez volviera a marcar en partido oficial con el Milan; en la presente temporada aún no había podido mandar el balón al fondo de las redes, sin embargo, resalta que lo importante era el funcionamiento del equipo y no las estadísticas individuales.

"En los últimos partidos he tenido ocasiones, pero el balón no entraba. Lo importante es que uno entre para que los demás puedan seguirlo“, declaró Giménez.

¿Cuándo es el próximo partido de Santi Giménez?

Luego de la victoria ante el Lecce en Coppa de Italia, el próximo compromiso del Milan de Santiago Giménez es el domingo 28 de septiembre en San Siro recibiendo al Napoli, partido crucial pues con una combinación de resultados, los rossoneri se podrían poner lideres de la Serie A.

Giménez vuelve a jugar con Milan el domingo | AP