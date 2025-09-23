Miguel Ángel Gil: “Acabar terceros en LaLiga no es un objetivo, es una obligación”

Miguel Ángel Gil Marín fue contundente al marcar los objetivos del Atlético de Madrid para la temporada. En una entrevista reciente, el directivo aseguró que finalizar entre los tres primeros de LaLiga “no es un deseo, sino una obligación” para el cuadro colchonero.

Gil Marín explicó que el club, por estructura y proyecto deportivo, debe mantenerse de forma constante en los puestos de privilegio. “El tercer lugar no es negociable, debemos estar ahí”, recalcó para Marca, dejando claro que no cumplir con esa meta sería un fracaso para la directiva y el equipo.

Mal arranque de temporada

El contexto deportivo no es sencillo. El Atlético ha tenido un arranque irregular en LaLiga, con empates frente a Mallorca y Alavés, además de una derrota en Champions ante Liverpool por 3-2 en Anfield. Estos resultados han generado dudas, aunque también victorias importantes como el 2-0 contra Villarreal mantienen al equipo en la pelea.

Actualmente, los rojiblancos se mantienen cerca de la zona de Champions, pero no logran asentarse en el podio. Real Madrid, Barcelona y Villarreal han mostrado mayor regularidad, lo que obliga al conjunto de Diego Simeone a mejorar su eficacia en los próximos compromisos.

Gil Marín insistió en que la estabilidad económica del club depende en buena medida de la clasificación europea. “La continuidad en Champions es lo que nos permite crecer como institución”, señaló, subrayando que la exigencia no es solo deportiva, sino también financiera.

El dirigente también defendió el trabajo del cuerpo técnico y la plantilla, convencido de que tienen recursos para reaccionar. “Tenemos jugadores de calidad, una afición inigualable y un proyecto sólido para competir en lo más alto”, afirmó con optimismo.

¿Cómo marcha el Atlético?

Con estas declaraciones, Gil Marín volvió a recordar que el Atlético ya no es un club que pueda permitirse altibajos prolongados. Estar entre los tres primeros es, más que una meta, una obligación que marcará el rumbo de la temporada rojiblanca.

Previo a su partido de Jornada 6 ante Rayo Vallecano los Colchoneros marchan 12vos con seis unidades. En caso de poder llevarse los tres puntos podrían escalara hasta el sexto puesto dependiendo de la diferencia de goles. Aun así, quedan lejos de los 18 puntos del Real Madrid.

