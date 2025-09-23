La afición del FC Barcelona sigue sufriendo sin poder volver al Camp Nou, estadio que se encuentra en remodelación desde mediados del 2023 y que, al día de hoy, sigue sin poder ser garantía para recibir afición, al menos, no como lo planea la directiva encabezada por Joan Laporta.

Este martes, de acuerdo a los informes dados por Elena Fort, vicepresidenta de la institución blaugrana, el equipo español apunta a obtener la licencia de primera ubicación, lo que le permitiría al equipo de Cataluña poder recibir afición en su estadio el próximo domingo.

El Camp Nou podría regresar este domingo | FC Barcelona

"Ya hemos entregado toda la documentación y esperamos que el Ayuntamiento emita hoy el certificado de primera ocupación. El trabajo con el Ayuntamiento ha sido constante y se ha intensificado. Las licencias de primera ocupación se pueden dar condicionadas a aspectos que haya que acabar. Puede decir que la edificación es correcta, pero que faltan detalles. Esperamos volver este domingo", comentó Fort.

Si todo sale conforme a lo planeado, el FC Barcelona estaría recibiendo en el Spotify Camp Nou a la Real Sociedad de San Sebastián. En caso de que el Ayuntamiento no otorgue la licencia, el juego será trasladado al Municipal de Montjuic, reciento en donde seguirá jugando el Barcelona aunque el Camp Nou vuelva, al menos, en la fase de liga de la Champions League.

"Sabéis la normativa. De momento empezamos en Montjuic y después veremos hasta cuándo podemos negociar con la UEFA un cambio de escenario", aseguró la vicepresidenta del club.

¿Cuándo fue el último partido del Barcelona en el Camp Nou?

El FC Barcelona no juega en su estadio desde el pasado mes de mayo del 2023, cuando se enfrentó al Real Club Deportivo Mallorca en la jornada 38 de la temporada 2022-2023, desde entonces, el Camp Nou se encuentra en fase de remodelación y podría abrir dos años y cuatro meses después de ese último encuentro.

A pesar de todo, se espera que las obras en la parte superior continúen, eso sí, la cubierta del estadio no estaría lista, sino hasta septiembre... del 2027, así lo confirmó la propia Elena Fort, asegurando que la prioridad es que los socios vuelvan a su estadio.

¿Cuánta gente podría volver al Camp Nou?

Se estima, en caso de que el Ayuntamiento otorgue la licencia de primera ocupación, el FC Barcelona pueda volver con, máximo, 27 mil espectadores para el encuentro frente a la Real Sociedad, aunque podrían ser menos de 20 mil, dependiendo de la licencia que expida el ayuntamiento.