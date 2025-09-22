La historia detrás del 1+8 en el jersey de Iván Zamorano con el Inter de Milán

Iván Zamorano es uno de los delanteros chilenos más recordados de los últimos años, gracias a diversos factores, entre ellos, su impresionante remate de cabeza. ‘El Bam Bam’ tuvo también un paso por el futbol mexicano con América, aunque uno de sus episodios más icónicos fue con el Inter de Milán y el jersey ‘1+8’.

En diversas ocasiones, el también exjugador del Real Madrid relató cómo llegó a portar dicho dorsal. El chileno aseguró que parte de la decisión fue la llegada de Ronaldo Nazario al conjunto Nerazzurri, aunque no fue de inmediato.

Ronaldo y Zamorano | @biansoifer10

¿Por qué cambió de número Iván Zamorano?

Cuando ‘El Fenómeno' llegó a Italia con el Inter de Milán, el número 9 era propiedad de Iván Zamorano. Al principio, Ronaldo usó el número 10, sin embargo, después del Mundial de Francia 1998, la moral del atacante brasileño decayó hasta por los suelos.

Es por eso, que después de la Copa del Mundo, Massimo Moratti, presidente del club en esos años, y Sandro Mazzola, director deportivo, le pidieron a Zamorano cederle el número al atacante brasileño. El chileno no tuvo problema en ceder el dorsal, sin embargo, pidió algo especial antes de entregarle el 9.

Zamorano | @classicshirts

¿Cómo fue el cambio de Zamorano?

Iván Zamorano relató en diversas ocasiones que lo único que pidió era otro dorsal con números que sumados dieran el 9. La decisión final fue el 18, sin embargo, ‘Bam Bam’ exigió a la directiva italiana el símbolo de más.

Tanto el presidente como el director deportivo se negaron a lo que pidió Zamorano, pero el chileno no dio su brazo a torcer y fue su única condición para cederle el dorsal a Ronaldo. Después de negociar con la Serie A y llegar a un acuerdo, Iván Zamorano comenzó la Temporada 1998-1999 con el icónico jersey.

Zamorano | @03opiodelpueblo

La playera más vendida en la historia de la Serie A

El gran jersey de Iván Zamorano continúa siendo uno de los más vendidos en la historia del futbol y de la Serie A. A palabras del exjugador chileno, la camiseta es la más vendida en la historia del balompié italiano.

"Al principio usábamos una tela adhesiva y hacíamos un signo más con la tela adhesiva, pero a partir del cuarto o quinto partido la marca deportiva que vestía al Inter ese año ya mandaba el 1+8. La camiseta más vendida en la historia del futbol italiano", agregó el gran Zamorano en diversas entrevistas.

Zamorano y Marcelo Salas | @03opiodelpueblo