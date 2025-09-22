Ousmane Dembélé vs Lamine Yamal: ¿cuáles fueron los números de ambos jugadores?

La cereza en el pastel de la temporada de Ousmane Dembélé fue el Balón de Oro. El futbolista galo ganó dicho galardón después de superar a Lamine Yamal y Vitinha, quienes se quedaron con el segundo y tercer lugar respectivamente.

El francés superó al español y al lusitano gracias a su gran desempeño individual y sus trofeos colectivos, aunque eso no fue suficiente para generar ciertas dudas. Pese a que muchos consideraron que Lamine era favorito, las estadísticas dictaron lo contrario.

Dembélé | AP

¿Cuáles fueron los números de ambos?

En el caso del actual Balón de Oro, sus números fueron los mejores de la mayoría de futbolistas. ‘El Mosquito’ terminó la temporada pasada con 35 goles y 16 asistencias en todas las competiciones; mientras que los galardones que obtuvo fueron: Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League y Supercopa de Europa.

Por su parte, Lamine Yamal tuvo una temporada más discreta en números, pero con gran influencia dentro del terreno de juego. El joven jugador de La Masía realizó 21 goles y 22 asistencias; aunque los trofeos que ganó fueron: LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Lamine Yamal | AP

Las palabras de Dembélé

Al momento de dar su discurso, el extremo francés mostró su total agradecimiento hacia los aficionados y el Paris Saint-Germain. Dembélé tuvo un resurgimiento con el cuadro parisino, después de su amargo paso por Barcelona hace unos años.

"He trabajado duro para el equipo, para poder ganar esta primera Liga de Campeones, la Liga y la Copa. Culminar con un trofeo individual es muy especial. Estoy muy feliz. Estoy convencido de que los trofeos colectivos han conducido a este", comentó el jugador francés.

Los primeros 10 del Balón de Oro

Ousmane Dembelé (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Vitinha (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Raphinha (FC Barcelona)

Achraf Hakimi (PSG)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Cole Palmer (Chelsea)

Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Nuno Mendes (PSG)

