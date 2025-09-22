Prensa chipriota reacciona al amargo debut de Guillermo Ochoa con AEL Limassol

El portero mexicano Guillermo Ochoa debutó en el futbol chipriota con una actuación que dejó mucho que desear. En su primer encuentro con el AEL Limassol, el guardameta recibió cinco goles, lo que marcó un inicio complicado en esta nueva etapa de su carrera.

La goleada no pasó desapercibida en los medios de Chipre, que analizaron con dureza el desempeño del arquero mexicano. Señalaron que Ochoa recibió más goles en un solo partido que el propio AEL Limassol en toda la temporada, lo que resaltó aún más la magnitud del resultado.

Su debut | @RosaLindaHeide

Reacciones de los medios

El medio Phileleftheros destacó que el equipo de Paco Memo fue desmantelado por completo. “El Omonia se mostró impetuoso, dominante y decidido, desmantelando al AEL con un impresionante 5-0 en el GSP. Los verdes de Henning Berg redujeron a los azules y amarillos a polvo y migajas”, describió el rotativo.

La prensa internacional también coincidió en que se trató de un estreno desastroso para el arquero. “Un debut de pesadilla para Guillermo Ochoa”, subrayaron en sus titulares, remarcando que el mexicano había llegado con altas expectativas y terminó envuelto en una derrota abultada.

Mala actuación | Captura de pantalla

¿Dudas de la afición?

Además de cuestionar la actuación del portero, varios medios pusieron la mirada en el futuro del entrenador Paolo Tramezani. La derrota por goleada dejó al técnico italiano en una posición complicada y con un panorama “bastante turbio”, como lo mencionaron las crónicas locales.

La afición del AEL Limassol también reaccionó con descontento ante el resultado, pues esperaban que la experiencia internacional de Ochoa aportara seguridad al arco. Sin embargo, el debut terminó por abrir dudas sobre la adaptación del arquero mexicano al futbol de Chipre.

Con este resultado, Guillermo Ochoa inició su camino en el futbol chipriota con el pie izquierdo, enfrentando críticas de la prensa y presión de los aficionados. El guardameta, conocido por su amplia trayectoria en Europa y con la Selección Mexicana, quedó obligado a mejorar en los próximos encuentros para revertir las impresiones negativas de su estreno.

Guillermo Ochoa | @FABIANESTAY10