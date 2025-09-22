Arturo Elías Ayub felicita a Ousmane Dembélé por el Balón de Oro: "Nadie lo merece más que tú"

Este lunes se entregó el Balón de Oro 2025, donde Ousmane Dembélé se proclamó como el ganador de este año, superando a Lamine Yamal, convirtiéndose en el tercer jugador de un equipo francés que gana dicho galardón.

El Balón de Oro de Ousmane Dembélé desató un sinfín de felicitaciones y de mensajes de apoyo para el extremo galo del Paris Saint-Germain, destacando uno que llegó desde México para el flamante Ballon D'Or 2025.

Elías Ayub junto a Dembélé | @arturoelias

En redes sociales, Arturo Elías Ayub, empresario mexicano, compartió una fotografía donde sale junto al Balón de Oro 2025, felicitándolo por la consecución de esta presea.

"Muchas Felicidades por el Balón de Oro. Creo que nadie lo tenía más merecido que tu este año", compartió el mexicano en su cuenta de X.

Dembélé celebra el Balón de Oro | AP

¿Qué ganó Dembélé para llevarse el Balón de Oro?

Ousmane Dembélé, que llegó al PSG en la temporada 2023, procedente del FC Barcelona, se consagró en la temporada 2023-2024 con el triplete, ganó la Ligue One, la Copa de Francia y fue parte importante en la consecución de la primera UEFA Champions League en la historia del PSG.

Dembélé jugó un total de 53 partidos en todas las competencias que jugó el PSG, contribuyendo con 35 goles y dando 16 asistencias para sus compañeros, siendo pieza clave en las eliminatorias que cruzó el equipo parisino, incluso en la final que le ganaron al Inter de Milán.

Dembélé celebra el Balón de Oro | AP

¿Cómo quedó el ránking del Balón de Oro?

Ousmane Dembélé fue el ganador del Balón de Oro, Lamine Yamal terminó en segunda posición y Vitinha fue el tercer más votado de los nominados del galardón que otorga la revista gala France Football.

El Top Ten lo completan jugadores como: Mohamed Salah (Liverpool), Raphinha (FC Barcelona), Achraf Hakimi (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Gianluigi Donnarumma (Manchester City) y Nuno Mendes (PSG).

Los nominados al balón de oro | AP

11.- Pedri (Barcelona)

12.- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

13.- Harry Kane (Bayern Munich)

14.- Desire Doue (PSG)

15.- Viktor Gyökeres (Arsenal)

16.- Vinícius Jr. (Real Madrid)

17.- Robert Lewandowski (Barcelona)

18.- Scott McTominay (Napoli)

19.- Joao Neves (PSG)

20.- Lautaro Martínez (Inter de Milán)

21.- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) Pedri (Barcelona)

22.- Alexis Mac Allister (Liverpool)

23.- Jude Bellingham (Real Madrid)

24.- Fabian Ruiz (PSG)

25.- Denzel Dumfries (Inter de Milán)

26.- Erling Haaland (Manchester City)

27.- Declan Rice (Arsenal)

28.- Virgil Van Dijk (Liverpool)

29.- Florian Wirtz (Liverpool)

30.- Michael Olise (Bayern Munich)