Balón de Oro 2025: la lista definitiva de los mejores 30 jugadores

El Balón de Oro dejó a Ousmane Dembélé como el hombre de la noche, pues se impuso al joven jugador del Barcelona, Lamine Yamal, y a su compañero en el Paris Saint-Germain, Vitinha. El futbolista galo logró convertirse en el sexto francés en ganar dicho galardón y el primero en tres años.

Dembélé | AP

El segundo y tercer lugar

Pese a que Lamine Yamal ganó el trofeo Kopa por segundo año consecutivo, no logró el cometido del Balón de Oro. El jugador del Barcelona fue volvió a ser el elegido como el mejor jugador joven del planeta, aunque aún lejos de los grandes reflectores como Ousmane Dembélé.

Por su parte, Vitinha logró ser el tercer mejor jugador, por su gran labor con el conjunto parisino. El mediocampista lusitano fue uno de los grandes arquitectos del Paris Saint-Germain, en la obtención de la Champions League y demás trofeos en el viejo continente.

Lamine Yamal | AP

La lista de los 30 mejores

Ousmane Dembelé (PSG) Lamine Yamal (FC Barcelona) Vitinha (PSG) Mohamed Salah (Liverpool) Raphinha (FC Barcelona) Achraf Hakimi (PSG) Kylian Mbappé (Real Madrid) Cole Palmer (Chelsea) Gianluigi Donnarumma (Manchester City) Nuno Mendes (PSG) Pedri (Barcelona) Khvicha Kvaratskhelia (PSG) Harry Kane (Bayern Munich) Desire Doue (PSG) Viktor Gyökeres (Arsenal) Vinícius Jr. (Real Madrid) Robert Lewandowski (Barcelona) Scott McTominay (Napoli) Joao Neves (PSG) Lautaro Martínez (Inter de Milán) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) Alexis Mac Allister (Liverpool) Jude Bellingham (Real Madrid) Fabian Ruiz (PSG) Denzel Dumfries (Inter de Milán) Erling Haaland (Manchester City) Declan Rice (Arsenal) Virgil Van Dijk (Liverpool) Florian Wirtz (Liverpool) Michael Olise (Bayern Munich)

Dembélé | AP

¿Cómo se eligen a los 30 mejores?

Los mejores jugadores -según la revista France Football- son elegidos por medio de una votación de periodistas especializados. El país de los votantes tiene que estar entre los primeros 100 países que conforman el Ranking FIFA.