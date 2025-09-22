Papá de Lamine Yamal 'explota' contra France Football: "Es el mayor daño moral"

Este lunes, después de mucha especulación, se entregó el Balón de Oro, galardón que premia al desempeño individual de los futbolistas durante el año futbolístico, presea que se llevó Ousmane Dembélé por sus logros con el Paris Saint-Germain.

El triunfo del extremo francés generó polémica, debido a que todo parecía indicar que el ganador de la presea sería el extremo español del FC Barcelona Lamine Yamal, algo que no dejo contento a su círculo familiar.

Lamine Yamal llegando al Balón de Oro con su familia | AP

Después de la gala, Mounir Nasraoui (padre del futbolista del Barcelona), habló para 'El Chiringuito', asegurando que lo que le hicieron a su hijo, al no darle el Balón de Oro, representa un daño moral para el joven futbolista del cuadro catalán.

"Creo que este es el mayor, no voy a decir robo, si no daño moral a un ser humano, porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con muchísima diferencia, no porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo, no hay rivales, Lamine Yamal es Lamine Yamal, yo creo que aquí ha pasado algo muy raro", comentó el papá del astro español.

Dembélé se llevó el Balón de Oro | AP

A pesar de las críticas de Nasraoui, Lamine Yamal no se fue con las manos vacías pues, aunque no ganó el Balón de Oro, sí se llevó a casa el Trofeo Kopa, que premia al mejor jugador joven del año futbolístico.

Este trofeo es el segundo, de manera consecutiva, que el jugador del FC Barcelona se lleva, recordando que en la edición del 2024, el extremo catalán también fue acreedor a la presea que reconoce a los mejores juveniles del mundo, siendo el único en conseguirlo.

Dembélé durante la entrega del Balón de Oro | AP

'Amenazan' con volver el siguiente año

Justo después de la gala del Balón de Oro, Nasraoui dedicó unas palabras a los medios que estaban en la alfombra roja del Théâtre du Châtelet de París, donde aseguró que volverán el siguiente año.

"Un saludo para toda España, el próximo año es nuestro", aseguró el papá de Yamal, que deja a entrever la promesa de que su hijo volverá a estar nominado y que será el galardonado con el Balón de Oro 2026.

El Balón de Oro 2026 tendrá el ingrediente extra de la Copa del Mundo, la cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que la selección que se lleve el trofeo podría tener en sus filas al próximo ganador del Balón de Oro.

Yamal festeja el Trofeo Kopa | AP