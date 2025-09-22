¡Oficial! Piero Quispe es presentado con su nuevo club tras salida de Pumas

Una nueva era está por comenzar. Piero Quispe dejó Pumas después de una etapa irregular, pero al final concretó su salida y ahora recibirá una nueva oportunidad de brillar en Sydney FC, del futbol australiano que apostó por la joven joya de Perú.

Aunque desde hace un par de semanas se concretó la salida de conjunto peruano, apenas este lunes 22 de septiembre se hizo oficial la llegada de Quispe a Sydney FC. El jugador genera gran expectativa y se espera que, pese a la manera en que se fue del equipo de la UNAM, retome su más alto nivel.

Quispe se fue de Pumas y ahora jugará en Australia | MEXSPORT

Recibimiento de estrella para Quispe en Sydney FC

A pesar de que el mediocampista peruano tuvo un paso irregular en Pumas, en el equipo australiano consideran a Piero como un gran fichaje tanto en lo deportivo como para atraer afición al estadio. "Es un jugador de primer nivel que definitivamente puede jugar en una de las cinco mejores ligas de Europa".

"Si lo hace bien y tiene suficiente tiempo de juego, puede ser uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos”, declaró Alexander Baumjohann, director deportivo del Sydney FC. "Es el tipo de jugador por el que la gente paga dinero para verlo en el estadio. Creo que no solo nos dará éxito, sino también mucho estilo".

Por último, compartió que Quispe fue un jugador al cual siguieron desde que estaba en Universitario de Perú. "Me impresionó muchísimo. Pensé que sería la próxima gran promesa del Perú", añadió el directivo, convencido de que el traspaso es el mejor camino para Quispe.

Quispe buscará retomar su mejor nivel con el club australiano | MEXSPORT

¿Qué dijo Piero Quispe tras su presentación con Sydney FC?

Además del anuncio de su contratación, el club de la capital australiana publicó un video con las primeras declaraciones del peruano tras su fichaje. Quispe externó su emoción por llegar al equipo y reconoció que está listo para sumar sus primeros minutos.

"Realmente emocionado y no puedo esperar para comenzar", declaró Piero en el breve video. El próximo partido de Sydney FC será contra Adelaide United y está programado para el viernes 17 de octubre, cuando comience la temporada de la A-League, la Primera División de Australia.

Por lo que Piero tendrá casi un mes completo para prepararse y adaptarse a su nuevo club. Quispe no juega desde el 23 de agosto, en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, cuando sumó 55 minutos ante Puebla.

Quispe no juega un partido de Primera División desde hace un mes | MEXSPORT