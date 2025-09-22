Vinicius Jr. podría dejar el Real Madrid por falta de oportunidades, destacan en España

Vinicius Jr. atraviesa uno de los momentos más complicados desde su llegada al Real Madrid. Tras quedar fuera en la lucha por el Balón de Oro 2024, el atacante brasileño no ha conseguido recuperar el nivel mostrado en la última campaña.

La llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco también cambió su rol dentro del equipo. El exjugador del Flamengo ha perdido protagonismo en la rotación, algo que genera dudas sobre su futuro inmediato en el club merengue.

Vini | AP

El Chiringuito TV: “La salida en enero es posible”

Según informó El Chiringuito TV, el entorno del jugador contempla seriamente la opción de abandonar el Real Madrid durante el mercado de invierno.

“Si la situación sigue así, la posibilidad de que Vinicius Jr. no siga en enero está encima de la mesa. Si de aquí a enero él no se siente un jugador importante, al menos demostrándolo en el campo, van a pasar cosas. Y si no pasan en enero, está garantizado que en verano no creo que Vinicius siga en el Real Madrid”, señalaron en el programa.

Estas declaraciones abrieron el debate sobre el futuro de una de las estrellas más prometedoras de los últimos años en el futbol europeo.

Vini | AP

Reuniones por su contrato hasta 2027

A la incertidumbre deportiva se suma el tema contractual. Mundo Deportivo reveló que el representante de Vinicius Jr. ya mantuvo reuniones con la directiva madridista para evaluar la situación del jugador.

El brasileño tiene contrato vigente con el Real Madrid hasta 2027, pero la falta de continuidad y confianza por parte del cuerpo técnico podrían acelerar una decisión drástica en los próximos meses.

Vini | AP

¿Rumbo a un nuevo destino en 2025?

Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, distintos clubes europeos estarían atentos a la situación de Vinicius Jr. El delantero aún es considerado como uno de los talentos más desequilibrantes del futbol mundial, aunque su continuidad en el Santiago Bernabéu está en entredicho.

Vini | AP