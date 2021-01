Iván Zamorano: 'Mi juego de debut con América fue de ensueño'

A 20 años de su debut con el América, Iván Zamorano reveló a RÉCORD que sigue recordando ese día como si fuera ayer, pues para él, fue de ensueño, ya que anotó tres goles, el equipo dio un gran partido y el Estadio Azteca lucía espectacular.

“Yo lo recuerdo como si fuera el día de ayer, creo que tengo muy cercano todo lo que viví ese día que para mí fue muy especial, era mi debut con el América y lo viví muy intensamente toda la semana, creo que si me hubieran dicho el día anterior “sueña con tu debut con el América” yo creo que no lo hubiera soñado tan perfecto como salió, tres goles, el equipo jugó a gran nivel, ganando un partido espectacular, estadio lleno, yo creo que tengo de corazón un recuerdo maravilloso de ese debut”, relató para este diario.

El exatacante chileno, confesó que nunca se imaginó que el Estadio Azteca fuera tan majestuoso, y dijo que en el Coloso de Santa Úrsula el futbol se vive de una manera extraordinaria, por lo que su debut en dicho recinto fue muy especial.

“Yo había tenido la suerte de jugar en grandes estadios del mundo, en el Bernabéu, en el Camp Nou, el Vicente Calderón. Cuando llegué a Italia en el San Siro, el Estadio Olímpico de Roma, pero me impresionó el Estadio Azteca por lo que significaba, lo que había visto en televisión, y cuando me di cuenta de la magnitud de estar ahí presente con toda esa gente realmente para mí fue muy especial, porque nunca me imaginé que el estadio era tan maravilloso y tan majestuoso, creo que puedo decir que el Estadio Azteca es uno de los estadios donde se vive el futbol de una manera extraordinaria y por supuesto que mi debut con mayor razón significó un tema muy especial para mí”, agregó.

El Bambam contó que Fabián Estay fue la primera persona con la que tuvo contacto para llegar al América, aunque reconoció que en un principio esto parecía imposible; sin embargo, a raíz de que comenzó a tener conflictos en el Inter de Milán, inició las pláticas con la directiva americanista y con el propio dueño del club, Emilio Azcárraga.

“Yo los primeros contactos los tuve con mi compadre Fabián Estay, que jugaba en el América, que en un principio se veía casi imposible, porque me decía que tenía muchas ganas la gente del club de poder hacer que viniera a jugar, yo en un principio no lo tomé con mucha seriedad, pero al pasar de los meses conforme se fue acercando el mes de diciembre yo tuve algunos problemas futbolísticos con el Inter (de Milan) y empecé a abrir una puerta, donde ya empezaron a aparecer terceras personas como Javier Pérez Teuffer, Héctor González, Alejandro de Haro, y por supuesto Emilio Azcárraga, y tantos otros que fueron muy importantes para que yo pudiera llegar al América, pero en un principio las primeras conversaciones de mis posibilidades de llegar al América siempre las tuve con mi amigo y mi compadre Fabián Estay”, finalizó.

CUMPLIÓ SU OBJETIVO

Zamorano señaló que se siente orgulloso de haber sido parte del plantel del América que terminó con la sequía de 13 años sin campeonato, pues fue muy satisfactorio ver a tantos aficionados americanistas felices por la obtención del noveno título de Liga MX.

“Volvimos un poco porque hace 13 años que un club con la grandeza del América no salía Campeón, entonces ser partícipe de ese logro realmente para mí fue un orgullo y un honor increíble, ver millones y millones de mexicanos que se vistieron de amarillo, prácticamente donde había un americanista hubo alegría, hubo felicidad y me sentí muy orgulloso de ser partícipe de ese logro de marcar un gol en la Final, creo que hubo muchas situaciones especiales”, declaró para RÉCORD.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ZAMORANO APRUEBA LA LLEGADA DE SOLARI COMO DT DEL AMÉRICA.