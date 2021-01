Bam Bam Zamorano: A 20 años de su debut de América, revela que rechazó a Boca para venir

Iván Zamorano reveló que a la par de la oferta del América, también tuvo un acercamiento por parte de Boca Juniors; sin embargo, decidió fichar con los de Coapa porque lo sedujo el reto de romper con la sequía de 13 años sin campeonato.

“Tuve una oferta clarísima de Boca Juniors, pero elegí al América porque en un principio tenía todas las intenciones de volver cerca de mi casa, y porque bueno, la grandeza de la institución de la que constantemente Fabián (Estay) me estaba diciendo, y la gente que me contactó tenía un proyecto maravilloso para devolver a su sitio al América, porque hacía 13 años que no salía Campeón. De verdad fue muy emocionante jugar esos dos años en el América”, dijo en entrevista con RÉCORD.

El Bam Bam llegó a México para jugar con el América a principios del 2001, y de inmediato demostró que, pese a su edad, todavía era un futbolista rentable.

En el torneo Verano 2002, Zamorano logó cumplir con el reto para el que fue contratado, pues fue fundamental en la obtención del noveno título de las Águilas, el cual consiguieron luego de 13 años de sequía.

