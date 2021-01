Zamorano sobre Solari: 'Tiene los méritos suficientes para llevar al América a lo más grande'

Iván Zamorano, alabó la llegada de Santiago Solari al América, pues consideró que el estratega argentino tiene los méritos suficientes para llevar a las Águilas a lo más grande.

“Yo creo que hoy en día más que nunca el equipo tiene que tomar un punto de partida para su crecimiento, para su enorme margen de poder de seguir en lo más alto en el futbol mexicano y creo que la llegada de Santiago Solari, un tipo que como jugador lo ha ganado todo y como técnico el hecho de haber estado dirigiendo al Real Madrid, creo que tiene los méritos suficientes como para llevar al América a lo más grande”, dijo para RÉCORD.

El exatacante chileno, reveló que ya platicó con Solari para desearle éxito en su nueva etapa con el América.

“Tuve la suerte de llamarlo, de conversar con él y desearle el mejor de los éxitos en esta nueva etapa del América”, finalizó.

EN CONTACTO CON NICO CASTILLO

Iván Zamorano, reveló que tiene contacto constante con Nicolás Castillo, delantero del América que se encuentra en la recta final de su recuperación tras la trombosis que sufrió el año pasado y señaló que su compatriota se ha esforzado para regresar a las canchas con las Águilas, pues ha demostrado tener fortaleza y compromiso.

“Con el Nico (Castillo) hablo constantemente. Creo que ha aceptado el desafío de poner el 200 por ciento de voluntad, de esfuerzo, de perseverancia, de fe, de esperanza de que en algún momento va a reaparecer, en algún momento va a volver y va a volver mucho más fortalecido, creo que lo que paso fue lamentable, pero yo creo que Nico tiene la fuerza de voluntad, tiene la entereza, tiene todo el compromiso para poder volver mucho más grande aún y poder tocar el cielo con el América.

"Creo que se lo merece, es un jugador es un gran tipo y sobre todo está comprometido con la institución, siempre que hablo con él le deseo lo mejor y ojalá que vuelva pronto porque el equipo realmente lo necesita”, dijo en charla para RÉCORD.

El Bambam destacó a los actuales artilleros azulcremas, de los cuales dijo, tienen que estar preparados ya que considera que con Santiago Solari todos tendrá oportunidades; sin embargo, se dijo tranquilo, pues con ellos el América está bien cubierto al ataque.

“Hoy día creo que tiene muy buenos delanteros, lo que sí, es que hay que ponerse físicamente, mentalmente, hay que estar preparados porque yo creo que todos van a tener oportunidades. Me parece que hoy día si hay un tema que no me preocupa en el América es el gol porque estamos muy bien resguardados, así que mientras más ataque el equipo sus delanteros van a tener muchas más posibilidades de marcar gol”, finalizó.