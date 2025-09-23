Agenda deportiva del martes 23 de septiembre de 2025

El futbol es un deporte que siempre está presente, y entre semana no es la excepción. Después del gran fin de semana de actividad que hubo en México y en el mundo, el balompié regresa para un día lleno de emociones. Sin más preámbulos, aquí está la agenda deportiva del martes 23 de septiembre.

Juárez | IMAGO7

Copas y ligas del viejo continente

Desde muy temprano, el futbol europeo tendrá actividad con el regreso de LaLiga y diversas copas alrededor del viejo continente. Las emociones del balompié ibérico comenzarán antes del mediodía, con los duelos entre Espanyol vs Valencia y Athletic Club vs Girona.

Después de ese platillo fuerte en España, las emociones se viajarán a Italia e Inglaterra, con duelos de Carabao Cup y Coppa Italia. En ambas competiciones, dos mexicanos podrían tener actividad, Raúl Jiménez con Fulham y Santiago Giménez con AC Milan.

La actividad en España regresará después del mediodía, cuando el Rey de Europa visite al Levante. El conjunto merengue busca mantener su invicto, sin embargo, los azulgranas tratarán de dar una de las más grandes sorpresas del campeonato.

Real Madrid | AP

¿Habrá actividad en Sudamérica?

El futbol sudamericano tendrá actividad con las dos competiciones por excelencia. Primero, la Copa Libertadores será testigo del juego de vuelta entre Vélez Sarsfield y Racing; mientras que la Copa Sudamericana albergará el partido de vuelta entre Fluminense vs Lanús.

Racing | @ApuestasGur

Liga MX a más no poder

Para cerrar el día la Liga MX tendrá sus primeros cuatro partidos de la jornada de media semana. Pese a que los juegos serán de gran nivel, solo uno se podrá disfrutar por la señal de televisión abierta: Juárez vs Pumas.

Puebla recibirá a Pachuca, un partido de gran importancia para los Tuzos y sus aspiraciones dentro de la Liga MX. Mientras que León abrirá las puertas del Nou Camp ante un Mazatlán con muchos matices.

El encuentro más esperado es el de Chivas vs Necaxa, pues marcará el regreso de Fernando Gago a la Perla Tapatía tras su salida del Rebaño Sagrado. El estratega argentino puntualizó que será el juego más importante de la temporada.

Agenda | RÉCORD