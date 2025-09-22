Liga MX: ¿cuándo y dónde ver FC Juárez vs Pumas del Apertura 2025?

La mitad del torneo tendrá un cierre trepidante y con muchas sorpresas

Álex Martínez
22 de Septiembre de 2025

El Apertura 2025 de la Liga MX entra en su segunda mitad y cada punto es vital para clasificar a la Liguilla. En este escenario, Juárez y Pumas UNAM se enfrentan en un partido directo que puede marcar el rumbo de ambos equipos.

Juárez y Pumas en la Tabla General del Apertura 2025

La competencia está cerrada y ambos clubes marchan con números muy similares:

Pumas UNAM ocupa la séptima posición con 13 puntos, resultado de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. Su defensa es de las más sólidas del torneo con solo seis goles en contra.

Juárez FC suma 12 unidades, aunque con un desempeño más irregular, 10 goles a favor y 11 en contra. Los Bravos han dejado escapar puntos en partidos donde tenían ventaja.

Con estas estadísticas, el Juárez vs Pumas luce como un duelo clave por un lugar en puestos de clasificación.

Últimos resultados de Juárez y Pumas

Pumas llega tras empatar 1-1 contra Tigres como local, mostrando orden defensivo, pero con problemas para definir al frente.

Juárez ha tenido una campaña de altibajos. En la Jornada 1 sorprendió al empatar contra América en casa, pero después acumuló varios empates y derrotas que lo mantienen a media tabla.

Historial entre Juárez y Pumas en Liga MX

En el historial de enfrentamientos recientes, la ventaja es ligera para Pumas UNAM, que ha sabido imponerse tanto en Ciudad Universitaria como de visitante. Sin embargo, Juárez suele complicar a los auriazules en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

En su último choque, durante el Clausura 2025, ambos equipos empataron 0-0 en un duelo muy cerrado.

¿Cuándo y dónde ver FC Juárez vs Pumas?

  • Fecha: Martes 23 de septiembre

  • Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez

  • Transmisión: Azteca 7 y Caliente TV

