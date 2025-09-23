Lamine Yamal manda mensaje a Ousmane Dembélé tras perder Balón de Oro

La primera vez que Lionel Messi quedó en el Top 3 en la votación por el Balón de Oro, el entonces jugador de Barcelona tenía 20 años y al año siguiente quedó segundo por detrás de Cristiano Ronaldo. Actualmente, a los 38 años, el capitán de la Selección de Argentina presume ocho galardones entregados por France Football.

Por lo que oportunidades no le faltarán a Lamine Yamal. Con 18 años, dos menos que la primera vez que Messi estuvo entre los protagonistas de la gala, el español quedó segundo en la votación, detrás de Ousmane Dembélé, que en la temporada pasada ganó la Champions League con PSG.

Yamal solo se quedó con el Trofeo Kopa | AP

Sin embargo, Yamal no se fue con las manos vacías ya que recibió el Trofeo Kopa. El premio para el mejor jugador menor de 21 años empezó a entregarse en 2018 y hasta ahora el astro de Rocafonda es el único que tiene más de uno, al recibirlo también en la edición 2024.

¿Qué dijo Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro?

En este contexto, Yamal asumió la derrota ante Dembélé con madurez e incluso le mandó un mensaje por medio de redes sociales luego del evento de este lunes. "El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima".

"Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a @o.dembele7 por el premio y la gran temporada", escribió Lamine en una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual subió fotografías que le tomaron previo y durante la gala, acompañado de su familia y de sus compañeros de equipo.

Así fue la publicación de Lamine | CAPTURA

Los números de Dembéle y Yamal

En el caso del actual Balón de Oro, sus números fueron los mejores de la mayoría de futbolistas. ‘El Mosquito’ terminó la temporada pasada con 35 goles y 16 asistencias en todas las competiciones; mientras que los galardones que obtuvo fueron: Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League y Supercopa de Europa.

Por su parte, Lamine Yamal tuvo una temporada más discreta en números, pero con gran influencia dentro del terreno de juego. El joven jugador de La Masía realizó 21 goles y 22 asistencias; aunque los trofeos que ganó fueron: LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Lamine asumió de buena forma la derrota | AP

Así quedó el Top 10 en el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembelé (PSG) Lamine Yamal (FC Barcelona) Vitinha (PSG) Mohamed Salah (Liverpool) Raphinha (FC Barcelona) Achraf Hakimi (PSG) Kylian Mbappé (Real Madrid) Cole Palmer (Chelsea) Gianluigi Donnarumma (Manchester City) Nuno Mendes (PSG)

Lamine Yamal quedó segundo en la votación | AP