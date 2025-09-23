La fiebre por la Copa del Mundo aumenta cada vez más y, conforme pasan los días, las tres sedes del 2026 empiezan a palpitar el Mundial que se viene en menos de un año.

Este martes, mediante un video en sus redes sociales, FIFA subió un poco más la intensidad y la ansiedad con el anuncio de las mascotas de la Copa del Mundo de Norteamérica en 2026, aunque, todavía no conoceremos a las tres mascotas de este Mundial.

Las cosas buenas vienen de a tres... 👀 pic.twitter.com/qQVWYYz1xT — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 23, 2025

Con la frase "Las cosas vienen de a tres...", FIFA compartió el video donde confirma que la revelación de las mascotas del mundial está próxima a suceder, aunque no se ha confirmado una fecha en específico para que estas salgan a la luz.

Se espera que las mascotas de cara al Mundial del siguiente año, se puedan dar a conocer en las siguientes semanas, algunos apuntan a que la fecha escogida sería la fecha FIFA de octubre, que comenzará el próximo 11 del siguiente mes.

Copa del Mundo 2026: Selecciones clasificadas al momento

¿Cuándo empieza la Copa del Mundo del 2026?

La fiesta del futbol empezará el próximo 11 de junio del 2026, el partido inaugural se jugará en la cancha del Estadio Banorte, mismo que se encuentra en remodelación, todo estaría listo para que el inmueble de la Ciudad de México pueda reabrir en marzo del siguiente año.

Recordemos que esta será la octava ocasión en donde la Selección Mexicana sea la encargada de inaugurar una Copa del Mundo, el Tricolor jugó el primer partido en Uruguay 1930, Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Sudáfrica 2010.

¿Qué selecciones están calificadas al Mundial 2026?

Hasta el momento, hay 18 selecciones ya calificadas, 15 además de los tres anfitriones, siendo Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia, Uruguay, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, Marruecos y Túnez.