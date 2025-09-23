Cracks sin Balón de Oro: Estas estrellas merecían el galardón y nunca fueron premiados

Los ejemplos más claros de la falta de un Balón de Oro son, sin duda, Edson Arantes do Nascimento (Pelé) y Diego Armando Maradona, aunque los tiempos eran distintos y en aquel entonces la revista France Football solo premiaba a futbolistas europeos, por lo que dos de los más grandes jugadores de este deporte nunca tuvieron un Balón de Oro, al menos, no en activo.

Aunque, antes 1995 (año en el que gana George Weah el Balón de Oro) los jugadores de otras nacionalidades no competían por la presea, desde ese año, a la fecha, la publicación francesa se ha visto rodeada de mucha polémica, específicamente, por no premiar a los jugadores que tuvieron mejor rendimiento, o a los mejores del deporte en el año en el que se entregó.

En los últimos 25 años, la cantidad de 'robos' de France Football se cuenta con más de 10 dedos, empezando por la polémica premiación de 2001, cuando Michael Owen se llevó el galardón sobre Raúl González Blanco, que venía de ganar el campeonato español, la Supercopa de su país y en el 2000 fue pieza clave para que el Real Madrid levantara la octava Champions League.

Dos años después, en 2003, Pavel Nedved ganó su Balón de Oro, venciendo a Thierry Henry, que en esa campaña consiguió marcar 32 goles y dar 24 asistencias, estadísticas muy alejadas de los ocho goles y 12 asistencias que Nedved tuvo en ese año con la Juventus de Turín (subcampeona de Champions en esa edición).

Aunque, sí fue polémica, pero no a tal extremo, la entrega de 2006 (donde se condecoró a Fabio Cannavaro) es una de las que más resaltan ¿Por qué? Porque el segundo lugar en esa votación fue Gianluigi Buffon, pieza clave para el campeonato del mundo de Italia en el Mundial de Alemania 2006.

Cuatro años después, Andrés Iniesta (goleador de España en la Final de Sudáfrica 2010) y Xavi Hernández (pieza clave de la España campeona del mundo) vieron como France Football y FIFA decidieron premiar a Lionel Messi, en 2012 la historia fue la misma, Iniesta venía de conseguir la Eurocopa de ese año y terminó en tercer lugar de esa votación, Messi fue el ganador.

Los años recientes han sido más los más polémicos de todos, empezando en 2013, cuando Franck Ribéry (ganador del triplete con el Bayern Múnich) terminó en el tercer sitio de las votaciones ¿El ganador? Cristiano Ronaldo, aunque 'El Bicho' lo volvería a hacer un año después, con Alemania como vigente campeona del Mundo, Manuel Neuer fue tercero en la entrega, mientras Ronaldo levantaba su tercer Balón de Oro.

En 2018, cuando Antoine Griezmann se coronó como campeón del mundo con Francia y celebró las Europa League y la Supercopa de Europa, France Football decidió voltear a otro lado y darle el premio a Luka Modrić, que ganó la Champions League antes de la entrega del premio. 2019 no sería diferente, Messi se coronó frente a Virgil Van Djik, que había hecho los méritos necesarios para levantar el segundo Balón de Oro para un defensa.

En 2020, por pandemia, France Football decidió no entregar esa edición, que claramente la merecía Robert Lewandowski, un año después, Messi volvió a ganar, frente al delantero polaco, que pudo haber sido dos veces ganador de la presea. En 2023 Messi volvió a ser el centro de la polémica, ahora, ganando su octavo balón de oro sobre Erling Haaland, que había establecido récord de goles en su primera temporada con el Manchester City.

Recordando el fiasco que significó la entrega del 2024, cuando se filtró que Rodri, del Man City, se llevaría el premio sobre Vinicius Jr.