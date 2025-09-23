Carlos Vela es uno de los jugadores mexicanos en años recientes. Sin embargo, su actitud ha generado opiniones divididas, pues actitudes como rechazar a la Selección Mexicana en su momento fueron objeto de polémica.

Ahora, el ya retirado jugador nuevamente quedó en el centro de la controversia, todo a raíz del tatuaje de Vela que un aficionado se hizo. Fue durante un homenaje que LAFC le hizo al mexicano este lunes que se hizo viral la imagen y, sobre todo, la reacción del exfutbolista.

Vela dejó un legado importante en el club | X: @BMOStadium

¿Cómo fue la reacción de Carlos Vela cuando vio el tatuaje?

Durante el partido de los angelinos contra Real Salt Lake, en el BMO Stadium, el club angelino realizó un reconocimiento especial a Carlos Vela, por el legado que dejó en el club. Ya durante el juego, las cámaras enfocaron a un aficionado con un tatuaje en la pantorrilla, en el cual se ve al mexicano celebrando.

Vela visitó el BMO Stadium | X: @BMOStadium

Al ver eso, Vela se quedó con gesto de incredulidad y, aunque una sonrisa amagó con aparecer en el rostro del exfutbolisa, su genuina reacción fue la de torcer el rostro y señalarse la cabeza con el dedo índice, como un gesto de que el hincha realizó una locura.

Así reaccionó Vela | CAPTURA

El video de esta actitud de Carlos Vela no tardó en viralizarse en redes sociales y generó reacciones divididas. Para algunos, la respuesta del exjugador es totalmente justificable e incluso han criticado el tatuaje; mientras que otros consideran que pudo mostrar más humildad ante el fanático que lo admira.

Así marcha el LAFC en la MLS

En lo que se refiere a lo deportivo, los dirigidos por Steve Cherundolo golearon 4-1 al Salt Lake, con hat-trick de Denis Bouanga y uno más de Heung-Min Son. Con esta victoria llegaron a 50 puntos y aseguraron su boleto a playoffs en la actual temporada.

A los angelinos les faltan cuatro partidos de Fase Regular, por lo que todavía pueden aspirar a quedarse con el primer puesto de la Conferencia Oeste. Su próximo compromiso será contra St. Louis City SC como visitante el próximo sábado 27 de septiembre a las 18:30 horas (tiempo del centro de México).

Vela recibió un homenaje | X: @LAFC