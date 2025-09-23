Error de Chevalier suscita más dudas sobre si el PSG debió vender a Donnarumma

Mientras Gianluigi Donnarumma recibía el premio al mejor arquero masculino en la ceremonia del Balón de Oro el lunes por la noche, Lucas Chevalier simultáneamente pasaba un mal momento cuando el Paris Saint-Germain perdió 1-0 ante el Olympique de Marsella.

Chevalier no logró despejar un centro desde la derecha y fue fácilmente superado cuando Nayef Aguerd anotó con un imponente cabezazo en el Stade Velodrome. La defectuosa salida de Chevalier propició un gol madrugador que dejó al PSG en desventaja y permitió al Marsella dictar el ritmo del partido.

Mala salida de Chevalier | AP

El tiempo dirá si Luis Enrique, el técnico del PSG, tomó una decisión precipitada al vender a Donnarumma, un portero de 26 años que aún no ha alcanza su pico de rendimiento.

Chevalier reemplazó a Donnarumma en el PSG esta temporada en un operación que sorprendió, especialmente considerando cómo las intervenciones del italiano en las últimas rondas fueron cruciales para que el PSG ganara la Champions League. Luis Enrique incluso lo describió como "un titán" después de la victoria en Arsenal en la ida de su semifinal.

Donnarumma en un partido del PSG | AP

Chevalier es mucho más inexperto que Donnarumma, la estrella atajadora de penales cuando Italia conquistó la Eurocopa 2021 y por PSG ante Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Donnarumma suma 76 partidos con Italia, mientras que Chevalier aún no ha debutado con Francia y tiene una temporada de experiencia en la Liga de Campeones.

Pero Luis Enrique quería un estilo diferente de portero, uno con una habilidad superior para pasar desde el fondo y así permitir a su equipo jugar un poco más adelantado en el campo; esencialmente un portero-líbero que también actúa como otro jugador de campo.

Donnarumma festeja un gol de Manchester City | AP

Donnarumma cometió varios errores al pasar el balón durante sus cuatro temporadas con el PSG, y esto fue, según se informa, un factor clave en la decisión de Luis Enrique de comprar a Chevalier de Lille por unos 40 millones de euros (47 millones de dólares).

Sin embargo, en los últimos minutos del partido contra el Marsella, el pase apresurado de Chevalier casi acabó en un segundo gol cuando un jugador rival lo presionó.

Cuando Donnarumma anunció el mes pasado que dejaba el PSG, no ocultó su frustración. Aunque no mencionó nombres, parecía obvio a quién culpaba.

"Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo ser parte del grupo y contribuir al éxito del equipo", publicó en Instagram. "Estoy decepcionado y desalentado".