Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Frío extremo en CDMX: activan Alertas Naranja y Amarilla para este martes 3 de febrero

Protección Civil recomendó abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura ante el frío extremo./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:46 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Durante la noche del lunes 2 de febrero, las temperaturas comenzarán a descender de manera gradual, ubicándose por debajo de los 15 grados Celsius

La mañana del martes 3 de febrero de 2026 se perfila como una de las más frías en la Ciudad de México , de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) , que activó Alertas Naranja y Amarilla por el descenso significativo de las temperaturas durante la madrugada y el amanecer.

La Ciudad de México registrará una de las mañanas más frías del invierno este martes 3 de febrero, con temperaturas cercanas a los 1 grados Celsius en zonas altas./ X

La Alerta Naranja , considerada de riesgo alto, se emitió para las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan , donde se esperan temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados Celsius entre la medianoche y las primeras horas del día. Estas demarcaciones concentran zonas de mayor altitud, lo que incrementa la intensidad del frío.

¿Qué alcaldías tendrán las temperaturas más bajas este martes?

En el caso de Tlalpan , las autoridades prevén que en zonas altas como el Ajusco el termómetro marca valores aún más bajos, especialmente en áreas boscosas. Para ambas alcaldías se pronostican cielos despejados y ausencia de lluvia , condiciones que favorecen una mayor pérdida de calor durante la noche.

Milpa Alta y Tlalpan se encuentran bajo Alerta Naranja debido al descenso extremo de temperatura durante la madrugada./ X

De manera paralela, la Alerta Amarilla , que implica un riesgo moderado, fue activada para diversas alcaldías donde se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius durante el amanecer. Entre ellas se encuentran Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco .

Recomendaciones ante el frío extremo en la Ciudad de México

Para estas zonas, los pronósticos indican ambiente seco, cielos despejados y vientos ligeros del norte , lo que provocará una sensación térmica más baja durante la madrugada. El punto más frío se espera alrededor de las 06:00 horas del martes.

Durante la noche del lunes 2 de febrero, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente y podrían ubicarse por debajo de los 15 grados Celsius después de las 22:00 horas . Después del amanecer, se prevé que el sol permita un rápido aumento de la temperatura, alcanzando máximas cercanas a los 22 grados Celsius por la tarde.

Las zonas de mayor altitud en el sur de la CDMX presentan mayor riesgo por bajas temperaturas./ X

Ante estas condiciones, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente , evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias .

Asimismo, las autoridades exhortaron a ventilar los espacios cerrados en caso de utilizar calentadores o chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, ya acudir al centro de salud más cercano si se presentan síntomas relacionados con el frío intenso.

Autoridades activaron Alertas Naranja y Amarilla por frío en distintas alcaldías de la capital./ X
Últimos videos
Lo Último
20:30 San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
20:20 ¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
20:05 Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
20:05 WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
20:02 Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
19:48 Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
19:48 Hillary y Bill Clinton testificarán ante el Congreso de EU en investigación por el caso Epstein
19:41 Edson Álvarez vuelve a la actividad en la victoria del Fenerbahce contra Kocaelispor
19:26 Roban placa en estatua de El Santo a días de su aniversario luctuoso
19:13 Raiders quieren a Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks, como su nuevo entrenador en jefe
Tendencia
1
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
2
Futbol Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
3
Contra ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
4
Futbol ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
5
Contra Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Te recomendamos
San Diego vs Pumas Concachampions 2026 | RÉCORD
Futbol
02/02/2026
San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Futbol
02/02/2026
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
Futbol Internacional
02/02/2026
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Lucha
02/02/2026
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Futbol
02/02/2026
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
Futbol
02/02/2026
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions