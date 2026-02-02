Frío extremo en CDMX: activan Alertas Naranja y Amarilla para este martes 3 de febrero

La mañana del martes 3 de febrero de 2026 se perfila como una de las más frías en la Ciudad de México , de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) , que activó Alertas Naranja y Amarilla por el descenso significativo de las temperaturas durante la madrugada y el amanecer.

La Ciudad de México registrará una de las mañanas más frías del invierno este martes 3 de febrero, con temperaturas cercanas a los 1 grados Celsius en zonas altas./ X

La Alerta Naranja , considerada de riesgo alto, se emitió para las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan , donde se esperan temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados Celsius entre la medianoche y las primeras horas del día. Estas demarcaciones concentran zonas de mayor altitud, lo que incrementa la intensidad del frío.

¿Qué alcaldías tendrán las temperaturas más bajas este martes?

En el caso de Tlalpan , las autoridades prevén que en zonas altas como el Ajusco el termómetro marca valores aún más bajos, especialmente en áreas boscosas. Para ambas alcaldías se pronostican cielos despejados y ausencia de lluvia , condiciones que favorecen una mayor pérdida de calor durante la noche.

Milpa Alta y Tlalpan se encuentran bajo Alerta Naranja debido al descenso extremo de temperatura durante la madrugada./ X

De manera paralela, la Alerta Amarilla , que implica un riesgo moderado, fue activada para diversas alcaldías donde se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius durante el amanecer. Entre ellas se encuentran Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco .

Recomendaciones ante el frío extremo en la Ciudad de México

Para estas zonas, los pronósticos indican ambiente seco, cielos despejados y vientos ligeros del norte , lo que provocará una sensación térmica más baja durante la madrugada. El punto más frío se espera alrededor de las 06:00 horas del martes.

Durante la noche del lunes 2 de febrero, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente y podrían ubicarse por debajo de los 15 grados Celsius después de las 22:00 horas . Después del amanecer, se prevé que el sol permita un rápido aumento de la temperatura, alcanzando máximas cercanas a los 22 grados Celsius por la tarde.

Las zonas de mayor altitud en el sur de la CDMX presentan mayor riesgo por bajas temperaturas./ X

Ante estas condiciones, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente , evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias .

Asimismo, las autoridades exhortaron a ventilar los espacios cerrados en caso de utilizar calentadores o chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, ya acudir al centro de salud más cercano si se presentan síntomas relacionados con el frío intenso.