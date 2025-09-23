Barcelona anuncia una nueva ausencia de Gavi; se pierde el resto del 2025

Barcelona ha confirmado una noticia inesperada en cuanto a temas de lesión se refiere, y es que ante la ausencia de uno de sus canteranos más relevantes en los últimos años, este martes 23 de septiembre se ha confirmado la razón por la cual no había estado presente en la actual temporada.

El club blaugrana ha confirmado que Pablo Páez Gavira 'Gavi' estará fuera de actividad de nueva cuenta, desatando incertidumbre en la afición, pues hay quienes consideran que hay algo extraño en el anuncio que ha dado el equipo culé, debido a que el tiempo que estará fuera el español será mayor a lo que en días anteriores se esperaba.

Barcelona pierde a uno de sus jugadores importantes | AP

¿Cuánto durará la nueva lesión de Gavi?

Por medio de un comunicado oficial en sus redes sociales, Barcelona ha anunciado que Gavi se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión que lo ha complicado en el menisco interno; sin embargo, dicho procedimiento ha sido aún mayor, pues se ha tenido que suturar el menisco con el único fin de poder preservarlo, causando que el tiempo de baja se haga mayor, dejando desprotegida la posición de mediocampo para los culés.

La información se complementa con el tiempo estimado que el jugador estará fuera, pues el equipo indica que serán de cuatro a cinco meses, dependiendo de la evolución. Por esta razón, Pablo Gavi se perderá el resto del 2025 en todas las competencias, apuntando a regresar hasta el mes de febrero de 2026, a tan solo unos meses de disputarse la Copa del Mundo de Norteamérica, poniendo en duda si podría jugar el torneo veraniego.

Gavi se ha perdido gran parte de la actividad culé en los últimos años | fcbarcelona.es

Duda culé ante la lesión

En los comentarios del comunicado del club, los aficionados han comentado que no están convencidos con los que se ha dicho en torno al español, pues algunos creen que es exagerado el tiempo de ausencia, argumentando que este tipo de procedimientos normalmente dejan fuera a los deportistas solamente por un máximo de ocho semanas, algo totalmente contrario a lo que sucede en el caso del mediocampista blaugrana.

La baja de Gavi no es lo único que preocupa a la afición catalana, pues se han comenzado a confirmar algunas bajas más, la gran mayoría de ellas en la mitad del campo, generando inmediata incertidumbre, pues no saben qué es lo que podría pasar con jugadores como Pedri, de quien se teme que, en dado caso de lesionarse, dejará con muy pocas posibilidades a Hansi Flick para poder alinear en cada partido restante de la temporada.

Gavi y Yamal son dos de las ausencias más dolorosas para el Barça | IG: @pablogavi

El tema de las lesiones en el Barça también ha abarcado otras posiciones en el campo, pues recientemente, Lamine Yamal ha quedado fuera por un problema en la ingle, lo cual lo ha alejado de los partidos ante Valencia en liga y Newcastle en Champions, siendo este un problema que se complicó después de su participación en la última Fecha FIFA con España. Algunos fanáticos ponen en duda que la lesión de su nuevo 10 sea verídica, pues atribuyen que ha coincidido con el momento en que su relación con Nicki Nicole comenzó.

A la lista de lesiones también se ha metido Fermín López, quien apunta a no estar presente en el duelo ante Real Oviedo por un problema en la cadera; Alex Balde también es otro de los ausentes por su lesión en los isquiotibiales y de quién tampoco se conoce el momento de su regreso. Gavi solamente agrava una complicada lista en la presente temporada que comenzó con su portero Marc-André Ter Stegen, acarreando un problema en la espalda.

Adiós al resto del 2025 para Gavi IG: @pablogavi