¡Representación azteca! Katia Itzel García comanda la única tripleta arbitral mexicana en el Mundial Sub-20

Katia Itzel García y sus colegas Sandra Ramírez y Karen Díaz siguen marcando el camino para las mujeres en el arbitraje varonil y ahora viajarán a Chile para la Copa Mundial Sub-20. La ya reconocida tripleta femenil será la única que represente a México y a la Liga MX en el torneo de la FIFA.

El organismo internacional dio a conocer recientemente la lista de árbitros, centrales y abanderados, para la justa que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre. Las confederaciones de África, Asia y la Concacaf solo tuvieron convocados tres silbantes centrales y seis auxiliares, mientras que la Conmebol tuvo cuatro centrales y ocho asistentes, por cinco y diez de la UEFA.

Katia, Karen y Sandra viajarán al Mundial Sub-20 de Chile | MEXSPORT

¿Qué árbitros irán al Mundial Sub-20 por la Concacaf?

En el caso de la confederación de Norte y Centroamérica, viajarán Joe Dickerson, Cameron Blanchard y Logan Brown por Estados Unidos; mientras que Keylor Herrera, William Chow y Víctor Ramírez representarán a Costa Rica. Por lo que Katia, Karen y Sandra son las únicas mujeres incluidas en la Confederación.

Con ello, la Copa Mundial Sub-20 se sumará al ya extenso currículum que tiene esta tripleta en específico, no solo en el futbol femenil, sino también en el varonil. La Copa Oro 2025 y los Juegos Olímpicos de París 2024 son algunos de los torneos en los cuales han tenido la oportunidad de impartir justicia.

Katia sigue abriendo camino para el arbitraje femenil | MEXSPORT

El historial de Katia Itzel García en torneos internacionales

En 2023, la originaria de la Ciudad de México viajó a la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda y al año siguiente fue una de las designadas en la Copa Oro Femenina y en el torneo femenino de los Juegos Olímpicos de París. En la capital francesa, además, tuvo la oportunidad de silbar un partido del torneo varonil.

Katia estuvo a cargo del juego de la Selección de Francia contra la de Zambia en Fase de Grupos, con Sandra Ramírez y Karen Díaz como asistentes. Fueron las primera mexicanas en participar en la justa olímpica y las primeras mujeres en estar a cargo de un partido de hombres en esta competencia.

No es el primer torneo varonil para Katia Itzel | MEXSPORT

Por si fuera poco, este año debutaron en la Concacaf Nations League y en la Copa Oro varonil. En la primera se encargaron del partido por el tercer lugar entre la Selección de Canadá y Estados Unidos; mientras que en la segunda se encargaron del juego entre El Salvador y Curazao.

Con esos dos juegos se unieron a Karen Hernández, Enedina Caudillo y Jessica Morales como mujeres que arbitraron partidos oficiales de varones de la Concacaf. Las tres últimas, en junio de 2024, estuvieron a cargo del juego de eliminatorias mundialistas entre Bermudas y Honduras.

La tripleta mexicana sumará un hito más a su historia | MEXSPORT