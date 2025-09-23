¡Representación azteca! Katia Itzel García comanda la única tripleta arbitral mexicana en el Mundial Sub-20

Katia Itzel García y sus colegas Sandra Ramírez y Karen Díaz siguen marcando el camino para las mujeres en el arbitraje varonil y ahora viajarán a Chile para la Copa Mundial Sub-20. La ya reconocida tripleta femenil será la única que represente a México y a la Liga MX en el torneo de la FIFA.
El organismo internacional dio a conocer recientemente la lista de árbitros, centrales y abanderados, para la justa que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre. Las confederaciones de África, Asia y la Concacaf solo tuvieron convocados tres silbantes centrales y seis auxiliares, mientras que la Conmebol tuvo cuatro centrales y ocho asistentes, por cinco y diez de la UEFA.
¿Qué árbitros irán al Mundial Sub-20 por la Concacaf?
En el caso de la confederación de Norte y Centroamérica, viajarán Joe Dickerson, Cameron Blanchard y Logan Brown por Estados Unidos; mientras que Keylor Herrera, William Chow y Víctor Ramírez representarán a Costa Rica. Por lo que Katia, Karen y Sandra son las únicas mujeres incluidas en la Confederación.
Con ello, la Copa Mundial Sub-20 se sumará al ya extenso currículum que tiene esta tripleta en específico, no solo en el futbol femenil, sino también en el varonil. La Copa Oro 2025 y los Juegos Olímpicos de París 2024 son algunos de los torneos en los cuales han tenido la oportunidad de impartir justicia.
El historial de Katia Itzel García en torneos internacionales
En 2023, la originaria de la Ciudad de México viajó a la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda y al año siguiente fue una de las designadas en la Copa Oro Femenina y en el torneo femenino de los Juegos Olímpicos de París. En la capital francesa, además, tuvo la oportunidad de silbar un partido del torneo varonil.
Katia estuvo a cargo del juego de la Selección de Francia contra la de Zambia en Fase de Grupos, con Sandra Ramírez y Karen Díaz como asistentes. Fueron las primera mexicanas en participar en la justa olímpica y las primeras mujeres en estar a cargo de un partido de hombres en esta competencia.
Por si fuera poco, este año debutaron en la Concacaf Nations League y en la Copa Oro varonil. En la primera se encargaron del partido por el tercer lugar entre la Selección de Canadá y Estados Unidos; mientras que en la segunda se encargaron del juego entre El Salvador y Curazao.
Con esos dos juegos se unieron a Karen Hernández, Enedina Caudillo y Jessica Morales como mujeres que arbitraron partidos oficiales de varones de la Concacaf. Las tres últimas, en junio de 2024, estuvieron a cargo del juego de eliminatorias mundialistas entre Bermudas y Honduras.