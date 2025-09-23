América visita a Atlético San Luis con balance favorable

América con solo dos derrotas ante San Luis. Este semana hay jornada doble en el futbol mexicano, donde se presentarán partidos muy atractivos en la Liga MX y uno de estos compromisos llega con las Águilas.

Este miércoles, el conjunto de Coapa estará visitando el Estadio Alfonso Lastras, la cual es la casa del Atlético San Luis. Dicho inmueble ha sido complicado para algunos equipos, aunque no es la situación para las Águilas, ya que cuentan con buenos números cuando visitan San Luis.

San Luis no ha podido contra las Águilas | IMAGO 7

Para ser concretos, los cremas solo han caído en dos ocasiones cuando visitan al San Luis, esto desde el regreso del equipo a la Primera División, lo cual se dio en el 2019 y, hasta la fecha, cuentan con una importante superioridad en el tema de las victorias ante dicho rival.

El historial entre América y San Luis

San Luis 2-1 América - Apertura 2024

San Luis 0-5 América - Semifinal Apertura 2023

San Luis 0-1 América - Apertura 2023

San Luis 1-3 América - Cuartos de final Clausura 2023

San Luis 1-3 América - Clausura 2023

San Luis 0-1 América - Apertura 2021

San Luis 1-2 América - Apertura 2020

San Luis 0-1 América - Apertura 2019

San Luis 2-0 América - Clausura 2019

San Luis tratará de equilibrar la balanza | IMAGO 7

Con esto, nos damos cuenta que los empates no se presentan cuando el Atlético San Luis es local contra el América. De igual forma, el saldo queda con dos triunfos para los potosinos en nueve partidos y siete victorias del América, tomando en cuenta que también se han enfrentado en partidos de Liguilla.

Curiosamente, el San Luis ha vencido más al América cuando juegan como visitantes. Desde su regreso a la máxima categoría de futbol en México, los potosinos han vencido al América como visitantes en tres ocasiones, contra cinco victorias del América.

América tiene un historial favorable | IMAGO 7

Si hacemos un saldo general de los duelos entre ambos desde el 2019, queda de la siguiente manera: 12 triunfos del América, cinco triunfos del Atlético San Luis, y cero empates.

¿Cómo le va a André Jardinde contra Atlético San Luis?

Otro punto importante es que André Jardine fue director técnico del Atlético de San Luis y su buen trabajo lo llevó al América. Ahora como director técnico de los de Coapa, ya ha enfrentado a los potosinos en más de una ocasión.

El saldo del director técnico brasileño frente a su ex equipo es de cuatro triunfos y dos derrotas, donde se destaca una serie de semifinales que ganó el América con un marcador global de 5-2.

Jardine tiene buen historial ante su exequipo | IMAGO 7