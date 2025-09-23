Tigres cierra el fichaje de joven promesa brasileña para el Apertura 2025

Tigres sumó a sus filas a un nuevo talento internacional en el actual torneo Apertura 2025. Se trata de Henrique Simeone, mediocampista de 18 años con triple nacionalidad (mexicana, brasileña y portuguesa), quien llega procedente del club brasileño Botafogo.
Fue el propio jugador quien anunció su incorporación al conjunto felino a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió un mensaje en el que expresó su entusiasmo por esta nueva etapa en su carrera profesional.
“Muy feliz por un paso más y por la realización de otro sueño. Hoy firmo mi primer contrato con Tigres y quiero agradecer en primer lugar a Dios y a mi familia por estar siempre a mi lado, apoyándome y viviendo este sueño conmigo”, escribió.
¿Jugará Henrique Simeone con el primer equipo?
Por ahora, Simeone se encuentra registrado con la categoría Sub-21, aunque por edad podría haber comenzado su camino en el equipo felino desde la Sub-19. La categoría juvenil de Tigres recibe a Atlas este miércoles 24 de septiembre en el marco de la Jornada 10.
Si Henrique debutará en esta misma fecha está por verse, ya que dependerá de su proceso de adaptación y de si el técnico Hernán Elizondo cree que está listo para incorporarse al esquema de juego. De igual forma, no está claro si tendrá oportunidad en algún momento de jugar bajo las indicaciones de Guido Pizarro.
"También quiero agradecer a Tigres por creer en mí y por la confianza en mi trabajo. ¡Será un honor vestir la camiseta del más grande del futbol mexicano!", fueron las palabras del nuevo fichaje, cuya llegada se enmarca dentro de la estrategia de Tigres por seguir nutriendo su plantilla con jóvenes promesas con potencial de crecimiento.
Presente y proyección con la Selección Mexicana
Henrique Simeone nació en Río de Janeiro, Brasil, pero gracias a su herencia paterna tiene la posibilidad de jugar con la Selección Mexicana en competiciones internacionales. En agosto pasado, recibió su primera convocatoria al Tri Sub-18, lo que marcó un paso importante en su carrera como seleccionado nacional.
"Muy feliz y motivado por mi primera convocatoria a la Selección Mexicana. Quiero agradecer a Dios por todo lo que está pasando en mi vida y por un logro más", escribió el mediocampista en esa ocasión. "También agradezco al Botafogo que ha sido fundamental en mi crecimiento y desarrollo. Será un honor vestir esta camiseta y representar al país donde nació mi papá”.