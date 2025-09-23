"Toqué fondo": Diego Reyes recuerda 'oscuro' pasaje de su vida antes de campeonato con Tigres

Malas amistades, malas influencias, malas decisiones. La vida de un futbolista no es todo color de rosa y en ocasiones, en medio de la fama y la popularidad, eligen caminos poco favorables. Así la pasó a Diego Reyes, quien recordó que hubo un tiempo en el cual la pasó mal en lo personal y lo profesional, luego de su regreso a la Liga MX.

En entrevista para el pódcast del exportero Yosgart Gutiérrez, el defensa relató que el Clausura 2023, en el cual Tigres se coronó bajo la dirección técnica de Robert Dante Siboldi, representó mucho para él porque fue "el fruto del trabajo" físico y mental que realizó "para llegar al éxito".

El Clausura 2023 significó mucho para Diego Reyes | IMAGO 7

"Ese torneo lo recuerdo mucho porque yo decidí cambiar muchos aspectos de mi vida, en los que antes no estaba del todo bien. Creo que antes de ese torneo toqué fondo, en lo personal, lo profesional, la pasé mal", declaró Reyes. "Tuve crisis, ese torneo decidí cambiar muchos aspectos de mi vida".

Malas influencias en la vida de Diego Reyes

El canterano de América llegó al equipo de la UANL para el Apertura 2019, luego de que finalizó su cesión con Leganés y Fenerbahce ya no lo contempló en sus planes. Y aunque el zaguero no especificó en qué momento fue que empezó la crisis, sí señaló que fue antes del Clausura 2023 y que representó un bache duro.

"Tenía muchas cosas en mi cabeza y antes de ese momento yo estaba, también malas influencias que te llevan a tomar decisiones erróneas. Yo nunca tomé, nunca fumé, pero no te voy a negar que sí salía de fiesta", reconoció el ahora jugador de los Gallos Blancos de Querétaro.

Reyes compartió que tocó fondo antes del Clausura 2023 | IMAAGO 7

Asimismo, contó que fue una etapa en la cual no le dio prioridad a las cosas que realmente valía la pena y tomó malas decisiones. "Al final caes en una depresión. No le voy a llamar depresión, porque no me sentía tampoco al extremo de estar deprimido, pero sí creo que tocas fondo y dices '¿qué estás haciendo con tu vida?'".

Terapia, punto clave para Diego Reyes

El defensa insistió que se dio cuenta de que no estaba satisfecho y que necesitaba hacer un cambio. "Te das cuenta de que no estás llevando tu vida a algo más allá y algo más profundo y que puedas impactar más a las personas. Y creo que así me sentía, y tanto así fue que decidí cambiar muchos aspectos de mi vida".

Reyes aceptó que hubo un tiempo que tomó malas decisiones | IMAGO 7

"Me ayudó mucho el poder estar platicando con una persona profesional como un psicólogo. Yo antes decía, '¿Para qué? Es para los locos, es para las personas que no han conseguido algo en su vida. Yo no lo necesito'; creo que todos lo necesitamos. Es bueno platicar con alguien que no te va a decir lo que quieras escuchar", relató.

Para finalizar, Diego especificó que no cree que su terapeuta haya hecho el trabajo por él, pero que sí lo ayudó y lo orientó en un momento importante. De ahí que aquel título obtenido contra Chivas en el Estadio Akron fue muy importante para él. "Ese torneo para mí fue mucho porque aprendí mucho como persona", concluyó.

Diego Reyes recordó lo importante que fue el Clausura 2023 | IMAGO 7