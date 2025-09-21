Liga MX: Así va el Apertura 2025 después de nueve jornadas disputadas

El Apertura 2025 está a medio camino, se han jugado nueve jornadas del campeonato mexicano y, cuando faltan ocho para que culmine el torneo regular, este es el balance general en la Liga MX.

Después de nueve jornadas disputadas, Cruz Azul es el líder del certamen, los celestes suman 23 unidades de 27 posibles, han ganado siete encuentros y han empatado dos, siendo el único equipo invicto del torneo, quedando a un punto de su más cercano perseguidor: Rayados de Monterrey.

Cruz Azul es el líder del torneo | IMAGO7

En contraparte, siendo la clara decepción del Apertura 2025, se encuentran las Chivas Rayadas del Guadalajara, equipo que prometía grandes cosas después de la pretemporada, aunque ya en competencia, solo han podido ganar dos juegos, han empatado otros dos y han caído en cinco ocasiones, sumando solo ocho puntos, lo que los tiene en la decimotercera posición, estando fuera los puestos de Play-In.

La sorpresa del certamen, con 16 puntos y una sola derrota, son los Xolos de Tijuana, equipo que está en la quinta posición del torneo, momentáneamente está calificando de forma directa a la liguilla, además de estar empatado con Cruz Azul como la terca mejor ofensiva del campeonato, ambos, con 19 goles anotados.

Xolos de Tijuana es la sorpresa del torneo | IMAGO7

Con los goles frente a Santos Laguna, Atlético de San Luis tiene al líder de goleo del certamen, João Pedro tiene ocho goles en el Apertura 2025 y se aleja de Sergio Canales, jugador de Rayados de Monterrey que tiene seis dianas en el presente certamen, a pesar de la lesión por la que atravesó, Ángel Sepúlveda está en el tercer sitio, con cinco goles, y es el mejor delantero mexicano en este torneo.

João Pedro es líder de goleo del Apertura 2025 | IMAGO7

Alexis Vega confirma su buen paso con los Diablos Rojos del Toluca al ser el líder del torneo en el rubro de las asistencias con cinco pases a gol, igualando a José Paradela (Cruz Azul) y a su compañero de equipo Nicolás Castro.

Esta semana comienza la décima jornada del Apertura 2025, dando arranque a la segunda mitad del torneo regular, preparando el panorama para el Play-In y para la liguilla del futbol mexicano.

Alexis Vega es el máximo asistidor del AP25 | IMAGO7