¡Efecto Keylor! Pumas es el mejor equipo defensivo desde la llegada de Navas

Efecto Keylor Navas. Pumas, desde la llegada del arquero costarricense, es el equipo que menos goles ha recibido en Liga MX. A pesar de un inicio de Apertura 2025 en el que permitieron seis tantos con Rodrigo Parra con el arribo del exarquero del Real Madrid se han convertido en la escuadra más sólida en defensa durante este lapso.

En las primeras dos jornadas, el guardameta titular del Club Universidad Nacional fue Rodrigo Parra. En esos dos encuentros, el equipo felino permitió seis goles. Sin embargo, para la Fecha 3 llegó Keylor Navas y además de tomar la capitanía de inmediato, también tomó la responsabilidad de defender el arco auriazul, algo que ha hecho de la mejor manera, pues sus números destacan por encima de toda la Liga MX.

Desde la Jornada 3 hasta la actual, lapso en el que ha estado Keylor Navas, Pumas ha disputado siete encuentros, en los cuales solo ha permitido cuatro goles. Con este número, se han convertido en la mejor defensiva durante estas siete fechas, de lejos. Los equipos que más se le acercan a los del Pedregal en este sentido son Cruz Azul y Xolos, con siete permitidos.

En este listado le siguen Rayados, Toluca, América y Pachuca, todos con ocho goles en contra durante este periodo en el que Keylor Navas ha estado en Liga MX. Tras ellos se encuentran Tigres y Juárez con nueve tantos permitidos cada uno, mientras que el resto de los equipos del futbol mexicano registran 10 o más dianas en su contra en este mismo lapso.

Asimismo, el Club Universidad Nacional también es uno de los líderes en cuanto a porterías imbatidas. Desde la llegada de Keylor, el equipo que dirige Efraín Juárez no ha permitido anotaciones en tres partidos de los siete en los que ha atajado el tico en Liga MX. El único equipo que supera a Pumas es Tigres, pues ellos tienen cuatro porterías en cero, aunque suman un partido más durante este lapso.

Asimismo, el equipo auriazul se mantiene invicto desde que el tico es su portero titular. Tras sus derrotas en las primeras dos fechas, Pumas no ha vuelto a perder en el Apertura 2025, donde suma tres victorias y cuatro empates, colocándose en los primeros ocho lugares de la Tabla General.

GOLES RECIBIDOS EN LIGA MX DESDE LA LLEGADA DE KEYLOR NAVAS A PUMAS

Pumas - 4 goles en contra

Cruz Azul - 7 goles en contra

Xolos - 7 goles en contra

Rayados - 8 goles en contra

Toluca - 8 goles en contra

América - 8 goles en contra

Pachuca - 8 goles en contra

Tigres - 9 goles en contra

Juárez - 9 goles en contra

Necaxa - 10 goles en contra

Querétaro - 12 goles en contra

León - 13 goles en contra

Santos - 13 goles en contra

San Luis - 14 goles en contra

Mazatlán - 14 goles en contra

Chivas - 15 goles en contra

Atlas - 17 goles en contra

Puebla - 17 goles en contra

PORTERÍAS IMBATIDAS EN CADA EQUIPO DESDE LA LLEGADA DE KEYLOR NAVAS A PUMAS

Tigres - 4 porterías imbatidas *un partido más

Pumas - 3 porterías imbatidas

León - 3 porterías imbatidas

Xolos - 3 porterías imbatidas

Pachuca - 2 porterías imbatidas

Cruz Azul - 2 porterías imbatidas

Rayados - 2 porterías imbatidas

Toluca - 2 porterías imbatidas

América - 2 porterías imbatidas

Puebla - 2 porterías imbatidas

Juárez - 1 portería imbatida

Atlético San Luis- 1 portería imbatida

Necaxa - 1 portería imbatida

Santos - 1 portería imbatida

Querétaro - 1 portería imbatida

Chivas - 1 portería imbatida * un partido más

Mazatlán - 0 porterías imbatidas

Atlas - 0 porterías imbatidas