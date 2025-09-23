¡Que siempre no! Barcelona confirma que no jugará en el Camp Nou vs Real Sociedad

Este martes, de acuerdo a lo expresado por Elena Fort, Vicepresidenta del club catalán, el FC Barcelona buscó volver al Camp Nou para enfrentar a la Real Sociedad el próximo domingo, buscando que el ayuntamiento les aprobara la licencia de primera ocupación

Horas después de la intención de Fort y compañía, el Ayuntamiento negó la licencia al club catalán, asegurando que todavía no están listos para recibir aficionados, detectando varios problemas en las instalaciones, como las salidas de emergencia y algunos detalles de los que se percató el ayuntamiento.

El FC Barcelona no juega en su estadio desde el pasado mes de mayo del 2023, cuando se enfrentó al Real Club Deportivo Mallorca en la jornada 38 de la temporada 2022-2023, desde entonces, el Camp Nou se encuentra en fase de remodelación y todavía está en duda cuándo volverá a abrir sus puertas.

Barcelona dejará el Johan Cruyff Estadi, que está ubicado en la Ciudad Deportiva del club catalán, inmueble donde jugaron los encuentros frente al Getafe y ante el Valencia.

¿Qué dice el comunicado?

El cuadro español le comunicó a sus aficionados la decisión del Ayuntamiento de no darles la licencia, informando que el encuentro del domingo se jugará en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

"El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga, el domingo 28 de septiembre, a las 18:30 h, contra la Real Sociedad, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El Club continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en los próximos meses. En este contexto, el FC Barcelona ya ha presentado toda la documentación relacionada con la primera notificación de ocupación de la Fase 1A, así como las respuestas a las observaciones documentales presentadas por el Ayuntamiento de Barcelona hasta la fecha", comunicó el Barcelona

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona como local?

Después del encuentro del cuadro catalán ante la Real Sociedad, el Barcelona volverá a Montjuic para enfrentar al Girona, hasta el momento, el juego no tiene una sede determinada, pero todo indica que el equipo blaugrana podría quedarse toda la temporada en el Lluís Companys.