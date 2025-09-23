Real Madrid venció a Levante con doblete de Mbappé; Mastantuono se 'estrenó' en LaLiga

Real Madrid sigue en plan grande dentro de la gestión de Xabi Alonso, pues este martes 23 de septiembre, los merengues vencieron a Levante con marcador de 1-4 para así poderse mantener como el único líder de la tabla de LaLiga con seis victorias en seis partidos disputados. La doble jornada del futbol español le ha entregado a los blancos la oportunidad de separarse aún más de sus máximos perseguidores.

Kylian Mbappé sigue en plan grande, pues en este duelo ha anotado un par de goles para la cuenta final, mientras que Vinicius también apareció con un golazo, caso similar al del refuerzo argentino Franco Mastantuono, quien por fin se ha estrenado como jugador europeo, marcando su primer gol desde su llegada.

Kylian Mbappé fue el MVP del partido | AP

De cacería en Ciutat de Valencia

El inicio de partido daba síntomas de que sería un duelo bastante cerrado; sin embargo, conforme fueron avanzando los minutos, Real Madrid tomó el mando y encaminó todo para su victoria. Primero, fue al minuto 28 cuando Vinicius, recientemente catalogado como el jugador número 16 del mundo, metió un soberbio gol pegándole al balón de tres dedos, dejando sin oportunidad al guardameta granota Mathew Ryan.

Diez minutos después, vino otros de los grandes momentos del encuentro, pues tras una gran contragolpe, en donde Vini encontró a Franco Mastantuono, el jugador argentino ingresó al área para definir de pierna derecha al ángulo, aumentando la ventaja rumbo al final de la primera mitad, misma en la que ya no sucedió alguna situación extra, al menos en el marcador, pues el cuadro merengue siguió siendo bastante superior.

Franco Mastantuono anotó su primer gol como merengue | AP

Ya en la segunda mitad, parecía que el partido se iba a complicar para los de Xabi Alonso, pues al 54, Etta Eyong aprovechó un rebote dentro del área para solamente meter un endeble cabezazo ante la salida de Thibaut Courtois, poniendo el marcador con diferencia de un solo gol. Para el Madrid eso no importó, pues diez minutos después vino un gran desborde de Mbappé quien fue derribado en el área, causando un penal para los visitantes.

Dicha pena máxima fue cobrada por el mismo jugador francés, quien de manera extraordinaria hizo un tiro a lo Panenka, aumentando a dos la ventaja de su equipo con todo y la molestia de los aficionados locales. Tan solo dos minutos después, posterior a otra gran jugada merengue, 'Ki-ki' volvió a ponerse de cara al arco, quitándose al portero y definiendo de gran forma para dejar cifras definitivas en la pizarra, confirmando el gran momento que vive en la campaña.

Vini Jr. anotó el primer gol del juego | AP

¿Qué le viene a Real Madrid en el calendario?

Con este resultado, no habrá equipo que pueda 'robarle' el liderato a Real Madrid, pues con 18 puntos se ubica en la cima de la clasificación, incluso si Barcelona, el segundo lugar, llegara a ganar su partido ante Real Oviedo, se quedaría solamente con 16 puntos, aún dos por debajo de la marca de los merengues, quienes ahora tendrán que visitar a Atlético de Madrid en la séptima fecha del campeonato, abriendo la actividad sabatina.

Después de ese partido, el equipo blanco tendrá que someterse a un viaje de 12 horas con rumbo a Kazajistán para enfrentar su segundo partido de la UEFA Champions League ante Kairat Almaty, uno de los debutantes de la competencia europea. Con su doblete, Kylian Mbappé se mantiene en la cima del campeonato de goleo con siete anotaciones, confirmando su buena racha de la mano de Xabi Alonso, quien no ha perdido en sus primeros partidos dirigidos en LaLiga.

Los merengues tendrán un duro viaje próximamente | AP