Este martes, en los partidos de la segunda ronda de la Coppa Italia, el AC Milan recibió en San Siro al Lecce, equipo que perdió frente a los rossoneros en el primer encuentro que tuvieron esta temporada en la Serie A, donde Santiago Giménez no pudo marcar.

Ahora, en el partido de Coppa, el delantero mexicano rompió la mala racha y consiguió anotarle a Christian Früchtl, la jugada comenzó con un trazo a la espalda del lateral derecho del Lecce, que encontró Davide Bartesaghi, en posición correcta, logró meter un centro que remató el mexicano para poder romper una racha de varios partidos sin poder marcar.