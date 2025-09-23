Santiago Giménez rompe sequía y anota en la Coppa de Italia con Milan

El delantero mexicano se hizo presente en el marcador a los 20 minutos del encuentro frente al Lecce

Santiago Giménez marcó gol ante el Lecce en la Coppa
Marcos Olvera García
23 de Septiembre de 2025

Este martes, en los partidos de la segunda ronda de la Coppa Italia, el AC Milan recibió en San Siro al Lecce, equipo que perdió frente a los rossoneros en el primer encuentro que tuvieron esta temporada en la Serie A, donde Santiago Giménez no pudo marcar.

Ahora, en el partido de Coppa, el delantero mexicano rompió la mala racha y consiguió anotarle a Christian Früchtl, la jugada comenzó con un trazo a la espalda del lateral derecho del Lecce, que encontró Davide Bartesaghi, en posición correcta, logró meter un centro que remató el mexicano para poder romper una racha de varios partidos sin poder marcar.

