¡Gol y roja! La insólita celebración que deja a Ekitike fuera contra el Crystal Palace

De héroe a villano. El delantero francés, Hugo Ekitike, marcó el tanto de la victoria del Liverpool ante Southampton en el minuto 85. La euforia lo llevó a quitarse la camiseta y, como ya estaba amonestado, recibió la segunda amarilla. Ante esto, el futbolista estará suspendido para el próximo partido ante Crystal Palace.

La jugada nació en la banda izquierda, cuando Robertson asistió a Federico Chiesa. El italiano filtró un pase preciso que Ekitike convirtió en gol con una definición serena para el 2-1 definitivo.

Marcó el gol del triunfo | AP

Se convirtió en villano

El gol era un respiro para Liverpool. El empate de Southampton había complicado el partido, y la afición pedía un héroe que asegurara la clasificación a la siguiente ronda de la Carabao Cup.

Ese héroe parecía ser Ekitike. El francés llegó este verano por una suma millonaria y aún busca consolidarse en el equipo de Arne Slot. Su tanto parecía marcar un antes y un después en su proceso de adaptación. Pero la emoción se convirtió en problema. Su celebración, al quitarse la camiseta, fue sancionada de inmediato con una segunda amarilla. En cuestión de segundos pasó de ser protagonista del triunfo a expulsado.

Recibió la segunda amarilla | AP

El contraste en Anfield fue evidente. Mientras la grada estallaba de alegría, el delantero dejaba la cancha entre aplausos, pero también con la frustración de perderse el siguiente encuentro. Afortunadamente para los Reds, su roja sólo afectó al equipo durante poco minutos y pudieron llevarse el resultado.

Se quitó la playera para festejar | AP

¿Afectará su baja?

Para Slot, la baja de Ekitike representa un reto. Sin él ante Crystal Palace, el ataque recaerá en figuras como Isak, autor del primer gol, o en la creatividad de Chiesa, quien fue clave con la asistencia.

Liverpool avanzó en la copa y mantiene su buena racha. Sin embargo, el episodio dejó una lección clara: la emoción es parte del fútbol, pero perder la cabeza en segundos puede costar caro al jugador y al equipo.

Se perderá el juego ante Crystal | AP