Carabao Cup 2025: Resultados de la Tercera Ronda de la Copa de la Liga Inglesa

Avanza la Carabao Cup y la Tercera Ronda del certamen ha dejado pocas sorpresas hasta ahora. Aunque sufrió, el actual campeón de la Premier League, Liverpool, venció 2-1 a Southampton y selló su pase a la siguiente fase.

Con el mismo resultado se impuso Chelsea, ganador del Mundial de Clubes en verano, en su compromiso ante Lincoln City, de la English Football League One (Tercera División). Mientras que el vigente monarca del torneo, Newcastle United, saldrá a escena hasta este miércoles.

Liverpool ganó con sufrimiento | X: @LFC

En total, son cuatro partidos los que faltan por celebrarse para que queden definidos todos los clasificados a Cuarta Ronda. Además de las Urracas, Manchester City, Tottenham y Arsenal saldrán a escena este miércoles.

Hasta ahora, ya avanzaron a la siguiente fase siete equipos de Primera División, dos de Segunda División, dos de Tercera División y uno más de Cuarta División. La Cuarta Ronda está prevista para comenzar en la semana del 27 de octubre.

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en la Carabao Cup?

El delantero mexicano fue titular y jugó 82minutos en el partido de Fulham contra Cambridge United, de la English Football League Two (Cuarta División). Aunque no marcó ni dio asistencia, fue gracias a un remate suyo que cayó el gol del triunfo para los Cottagers.

Fulham avanzó a la siguiente ronda | X: @FulhamFC

Al minuto 65, Jiménez remató de aire un centro al área, pero el arquero Jake Eastwood alcanzó a detener con un gran lance. Sin embargo, en el rebote Timothy Castagne sacó un tiro centro que Emile Smith Rowe mandó al fondo de la red con un tiro raso.

Ahora Fulham tendrá que esperar a que concluyan los partidos de la Tercera Ronda para conocer a su rival. El sorteo está previsto para este miércoles 24 de septiembre, una vez que se definan todos los invitados a Octavos de Final.

Newcastle sale a escena este miércoles | X: @NUFC

Resultados de la Tercera Ronda de la Carabao Cup

Sheffield Wednesday 0-1 Grimsby Town

Brentford 1-1 (4-2 en penales) Aston Villa

Crystal Palace 1-1 (4-2 en penales) Millwall

Swansea City 3-2 Nottingham Forest

Barnsley 0-6 Brighton

Burnley 1-2 Cardiff City

Fulham 1-0 Cambridge United

Lincoln City 1-2 Chelsea

Wigan Athletic 0-2 Wycombe Wanderers

Wolverhampton 2-0 Everton

Wrexham 2-0 Reading

Liverpool 2-1 Southampton

Huddersfield Town vs Manchester City

Newcastle vs Bradford City

Tottenham vs Doncaster Rovers

Port Vale vs Arsenal

Así fueron los resultados de este martes | X: @Carabao_Cup