¡El oso del año! Racing se salva de grave error y avanza en Copa Libertadores

Facundo Cambeses fue el gran protagonista de una acción que pudo cambiar el destino de la serie entre Racing y Vélez, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025 disputado en el Cilindro de Avellaneda.

Error de Facundo Cambeses | CAPTURA DE PANTALLA

Corría el minuto 62 cuando Imanol Machuca conectó una volea que parecía inatajable. El arquero académico se arrojó para contener el disparo y, aunque el balón se le escurrió por debajo de los brazos, logró reaccionar a tiempo y evitar el gol sobre la misma línea. La escena desató la confusión: el árbitro principal primero convalidó el tanto, pero tras la revisión del VAR quedó confirmado que la pelota nunca cruzó por completo la línea de gol.

El episodio puso a Cambeses en el centro de la escena, no solo por la trascendencia de la atajada, sino también porque su titularidad ha sido tema de debate en Avellaneda. Gustavo Costas decidió apostar por él en lugar del histórico Gabriel Arias, decisión que generó polémica en la previa y que ahora cobra aún más relevancia tras la jugada que pudo haber definido la eliminatoria.

Racing elimina a Vélez y avanza a semifinales de la Libertadores con gol de Solari

Más allá de la polémica acción, Racing logró imponerse por 1-0 gracias al tanto de Pablo Solari, que sentenció la serie y clasificó al conjunto de Avellaneda entre los cuatro mejores del continente. Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, careció de contundencia y no generó demasiado peligro, lo que facilitó que la Academia asegurara la ventaja en casa.

Racing avanza en la Libertadores | AP

Con la atajada de Cambeses y el gol de Solari, Racing escribió un nuevo capítulo de gloria en el Cilindro, ilusionando a su gente con la posibilidad de volver a disputar una final continental. La hinchada despidió al equipo con una ovación, consciente de que la Libertadores se juega con detalles, y esta vez, el detalle estuvo en las manos del arquero académico.

Diego Valdés tuvo minutos pero no pudo cambiar la historia

El exjugador del América, Diego Valdés, ingresó al minuto 88 en lo que significó su segundo partido con la camiseta de Vélez. Sin embargo, su presencia fue apenas testimonial y no alcanzó para revertir el marcador ni evitar la eliminación del Fortín.

Diego Valdés, jugador de Vélez | CAPTURA DE PANTALLA