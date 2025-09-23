Chino Huerta fue titular en la victoria de Anderlecht ante Gent

César Huerta sigue siendo titular indiscutible con el Anderlecht. Hoy el delantero mexicano fue, una vez más, titular durante la victoria de su equipo ante Gent. Con el triunfo, el cuadro morado y blanco escaló al segundo puesto sólo por detrás de Union Saint-Gilloise.

La victoria por la mínima significó el tercer partido sin perder para Anderlecht, sin embargo, también significó su primer triunfo desde el 17 de agosto ante Dender. En sus últimos cinco partidos sumaba tres empates y dos derrotas en todas las competencias.

Volvió a ver actividad | X

La victoria llegó gracias a un gol en solitario del mediocampista belga, Mario Stroeykens. El volante apareció dentro del área tras una gran combinación del Anderlecht. Primero Moussa N'Diaye cedió para Nathan Saliba, quien a su vez filtró para Stroeykens. El belga definió de primera intención para anotar el único tanto del partido.

Se llevaron la victoria | X

Los minutos de Huerta

El volante mexicano volvió a la titularidad, con esto, Huerta hila cuatro partidos de liga siendo titular y suma cinco partidos consecutivos viendo actividad. Sin embargo, en lo que va de temporada, el Chino sólo ha podido aportar en un gol con una asistencia.

El ex de Pumas también sumó cuatro partidos en las ronda clasificatorias de UEFA Conference League, en la que el Anderlecht terminó siendo eliminado por el AEK Atenas de otro mexicano, Orbelín Pineda. Sin embargo, tampoco en estos juegos pudo marcar ni asistir.

Suma cuatro titularidades | x

¿Que se viene para Anderlecht?

El cuadro belga volverá a la acción este viernes cuando se mida ante el Oud-Heverlee Leuven, equipo que marcha penúltimo en la clasificatoria con dos derrotas consecutivas. En caso de ganar el equipo de Huerta podría acercarse al Saint-Gilloise, club que de momento marcha seis puntos por delante.

Cabe destacar que, Club Brujas podría superar al Anderlecht en la clasificatoria si gana ante Westerlo este miércoles.

Volverán a jugar el viernes | X