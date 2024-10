La Volpe reconoce que Cuauhtémoc Blanco fue el jugador que le faltó en Alemania 2006

A más de dos décadas del Mundial de Alemania 2006, Ricardo La Volpe, exdirector técnico de la selección mexicana, ha reconocido que debió convocar a Cuauhtémoc Blanco, cuya ausencia en aquel torneo generó gran controversia.

México marcó solo cinco goles antes de ser eliminado por Argentina el 24 de junio de 2006, cuando el famoso gol de Maximiliano Rodríguez en tiempo extra dejó fuera al Tri en los octavos de final.

En ese partido, México se adelantó rápidamente con un gol de Rafa Márquez, pero Hernán Crespo igualó poco después. A partir de ahí, la falta de contundencia ofensiva fue evidente, algo que La Volpe ahora lamenta, admitiendo que la presencia de Blanco pudo haber hecho la diferencia.

En una entrevista publicada en el libro "Nuestro Cuauh", La Volpe explicó que Guillermo Franco, el delantero elegido para ser la referencia ofensiva, no estuvo en plena forma y ni siquiera jugó en el duelo contra Argentina.

“No pasó por arrepentirme o no. Nos faltó el gol y, después, en octavos, Argentina nos hace ese gol de 30 metros increíble”, explicó el técnico argentino.

Además, La Volpe señaló que su decisión de no incluir a Blanco se basó en su preferencia por priorizar el sistema de juego por encima de las individualidades.

“Si hubiéramos analizado mejor lo del ‘Guille’, que no me jugó un minuto, que nunca estuvo pleno… porque en un Mundial no puedes estar al 90 por ciento, tienes que estar al 100 o al 120”, admitió el ahora analista de TUDN.

