Javier Aguirre tras victoria ante Estados Unidos: 'No fue nuestro mejor partido'

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró que pese a la victoria de esta noche ante Estados Unidos, su equipo no tuvo su mejor partido, luego de que detalló que pudieron jugar mejor.

“Pienso que el equipo estaba muy consciente del mal resultado de Puebla. Muy consciente. Vi caras serias, vi ganas de hacer mejor las cosas, porque era un partido 2-0, controlado de alguna manera y bueno, no sé. Tenían ganas de hoy demostrarse a sí mismos, que podían jugar mejor, que debían jugar mejor. Lo otro del pasado, no los vi afectados. Entiendo lo que está en torno a la Selección, pero los vi mesurados, muy concentrados en hacer un buen partido. No fue el mejor partido que hemos hecho, pero el resultado es bueno y nos vamos contentos”, señaló.

De igual manera, dijo que es autocrítico, por lo que no se pueden relajar pese a la victoria ante Estados Unidos, luego de que enfatizó en que no fue el mejor partido, pero se va satisfecho, ya que al ser partido de preparación pueden ir mejorando.

“Soy crítico, autocrítico, tremendamente, no podemos relajarnos porque si ellos hubieran metido el 2-1, esto se hubiera complicado mucho. La gente se hubiera puesto nerviosa, seguramente, el entorno, digo yo y hubiéramos sufrido como nos pasó en Puebla. No fue el mejor partido, digo yo, porque vi más completito el partido de Nueva Zelanda. Pero bueno, a final de cuentas me voy contento y hay que seguir mejorando. Son partidos de preparación y estoy buscando lo mejor”, agregó.

Al final, destacó el trabajo de Raúl Jiménez, quien lo catalogó como un referente importante de la Selección Mexicana después de conseguir un gol y ser el hombre del partido esta noche.

“Raúl, desde que volvió, volvió muy bien. Ha hecho goles, ha hecho asistencias, se le ve maduro, en buen momento, superada totalmente su lesión, esta última. Y creo que efectivamente es un referente para nosotros, un jugador muy importante para nosotros. Me da mucho gusto por él porque es un buen muchacho”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Zendejas tuvo un 'recibimiento hostil' ante la Selección Mexicana