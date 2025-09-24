Hugo Sánchez presenta a su hija como ‘la estrella de la noche’ tras graduarse como neurocientífica

El histórico goleador mexicano Hugo Sánchez compartió con orgullo uno de los momentos más importantes de su vida familiar: la graduación de su hija Hana Sánchez Martín como neurocientífica en la Universidad del Sur de California (USC), institución reconocida a nivel mundial.

Hugo Sánchez con su hija Hana | X: @hugosanchez_9

El pasado 30 de agosto de 2025, el exfutbolista publicó en sus redes sociales videos e imágenes del acto académico en Los Ángeles. Durante la ceremonia, realizada en el Memorial Coliseum, se vivió un espectáculo especial con drones, encendido del pebetero y fuegos artificiales para honrar a la generación 2025.

Conmovido por el logro, Sánchez dedicó un emotivo mensaje a su hija:

“Querida Hana: el mundo ha ganado una neurocientífica brillante. Llegarás hasta donde tus sueños te lleven y ahí estaremos mamá y yo, emocionados y orgullosos de ti”, escribió.

Un homenaje a sus raíces

Hana Sánchez lució una estola decorada con símbolos personales. En el lado superior izquierdo incluyó la frase “gracias, mamá y papá”, mientras que en los extremos se bordaron las banderas de México y España, como tributo a las nacionalidades de sus padres.

Tras la ceremonia, la familia organizó una fiesta privada para continuar con la celebración. El propio Hugo Sánchez compartió imágenes del momento en el que presentaba a su hija como “la estrella de la noche”. El menú de la cena incluso incluyó una dedicatoria especial: “¡Como siempre, lo lograste! Estamos muy orgullosos de ti. Te amamos”.

La historia de Hugo e Isabel

Hugo Sánchez formó una familia con la modelo española Isabel Martín, con quien tuvo a sus dos hijas, Isabella y Hana. El exjugador ha relatado en entrevistas cómo conoció a Isabel durante un encuentro fortuito en un restaurante. En aquella ocasión, para pasar desapercibido, se presentó bajo el nombre de “Carlos Sánchez” antes de que ella descubriera que se trataba de la leyenda del Real Madrid y la Selección Mexicana.

Hoy, con la graduación de Hana, el exdelantero presume un nuevo motivo de orgullo fuera de las canchas: ver cómo una de sus hijas alcanza una meta académica de gran nivel.