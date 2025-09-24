Sergio Dipp le pide a Chicharito Hernández irse de Chivas: "es un equipo malo"

Javier Hernández no ha vivido su mejor momento en su regreso a Chivas, pues entre lesiones que lo han dejado fuera constantemente y su rendimiento en cancha han generado múltiples críticas, incluso hay quienes consideran que fue un mal movimiento del Rebaño por los escasos aportes del delantero.

Chicharito y Dipp | X: CAPTURA

En el último compromiso de Chivas, ‘Chicharito’ Hernández se quedó fuera de la convocatoria, debido a una nueva lesión. El Rebaño consiguió el triunfo ante Necaxa, pero la afición no dudó en también criticar al delantero surgido de sus fuerzas básicas.

Dipp defiende a Chicharito y le pide que salga de Chivas

Sergio Dipp, panelista de ESPN, constantemente defiende a Javier Hernández, y en esta ocasión también se manifestó a su favor, además de pedirle que saliera del conjunto Rojiblanco en búsqueda de un equipo mejor.

“Que se vaya de Chivas, es un equipo malo”, dijo Dipp sobre la situación de Hernández en Guadalajara. Dicha opinión fue controversial y desató la polémica en redes sociales, pues algunos señalaron que era más responsabilidad del delantero que del club.

Chicharito en partido | IMAGO7

Desde hace algunas semanas se reportó en distintos medios que ‘Chicharito’ podría marcharse de Chivas con rumbo a la Segunda División de Inglaterra, cuando el contrato con el Rebaño expire en el mercado de invierno.

¿Chicharito se va a Inglaterra?

El delantero mexicano desea regresar al futbol inglés, en el que tuvo su mejor etapa, especialmente con el Manchester United, donde levantó dos Premier League, bajo el mando de una de las grandes leyendas, Sir Alex Ferguson.

Pese a lo que se pensaba sobre un posible retiro, Hernández buscaría una nueva aventura en el futbol europeo, pues más allá del deporte, también desea estar más cerca de sus hijos, quienes viven en Inglaterra.

Chicharito y Dipp en Kings League | X: CAPTURA

Desde que volvió a la Liga MX, Javier Hernández ha jugado un total de 37 partidos con Chivas, al considerar todas las competencias y ha anotado tres goles en dos temporadas completas y lo que lleva el Apertura 2025.