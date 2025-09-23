Arrestan a detective privado que buscaba a Taylor Swift en casa de Travis Kelce

La relación de Taylor Swift y Travis Kelce nuevamente se llevó reflectores, aunque ahora no por motivos alegres. Casi un mes después de que la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs se comprometieron, trascendió que un hombre fue arrestado en la casa de él, cuando intentaba darle a ella unos documentos legales por el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni.

Sin embargo, el motivo del arresto no fue por la aproximación en sí, sino porque el sujeto, identificado como Justin Lee Fisher, ex policía y actualmente detectivo privado, ingresó de forma ilegal a la residencia en la madrugada. Por ello el servicio de seguridad lo reportó y se le detuvo por allanamiento ilegal.

Travis y Taylor se comprometieron hace poco | INSTAGRAM: @killatrav

¿Qué pasó en la casa de Travis Kelce?

De acuerdo con Star Magazine, fue el pasado 15 de septiembre alrededor de las 2:00 horas que el detenido ingresó a la casa de Kelce al brincar una valla. El sujeto argumentó que buscaba a Taylor para entregarle los documentos de declaración. "No sufrí ningún daño, salvo que me arrestaron por hacer mi trabajo".

"Posiblemente perdí mi licencia de detective privado", fueron las palabras de Fisher, según el medio mencionado, que añadió que el detenido deberá comparecer ante el Tribunal Municipal de Leawood el próximo 15 de octubre.

La pareja se vio involucrada en un desafortunado incidente | INSTAGRAM: @killatrav

Fisher trabajó como policía para el Departamento de Policía de Fort Scott, Kansas, de 2013 a 2021. Por un incidente doméstico con su esposa en abril de 2023, su licencia fue revocada por cinco año, tras lo cual mantuvo su licencia como detective privado. Sin embargo, no está claro cómo se involucró en el caso de Lively vs Baldoni.

¿Por qué Taylor Swift está involucrado en el juico de Lively y Baldoni?

Según Daily Mail, la multiganadora de premios Grammy ha estado lidiando con un acosador. Por ello la presencia de Justin Lee Fisher en la residencia de Kelce, a altas horas de la madrugada, encendió las alarmas.

El incidente se dio un mes después del compromiso entre Travis y Taylor | INSTAGRAM: @killatrav

Además, agregó un elemento más de polémica al ya de por sí controvertido juicio entre Lively y Baldoni. Luego de que la actriz culpó de acoso sexual a su coprotagonista en la película 'Romper el círculo', se ha dado una serie demandas y contrademandas por difamación, extorsión, etc.

Swift se vio involucrada porque Baldoni pidió que la citaran a declarar y aseguró que Lively usó a su amiga y a su esposo, Ryan Reynolds, para obligarlo a aceptar la reescritura de la película por parte de Blake. Un juez federal rechazó la solicitud del productor el pasado 13 de septiembre, justo dos días antes del allanamiento en la casa de Kelce.

La disputa legal entre Lively y Baldoni ha involucrado a Taylor Swift | AP